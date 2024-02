Stando alle ultime indiscrezioni, l’attesissima prima release della prossima versione sistema operativo mobile di Google sarebbe oramai molto vicina: ci stiamo ovviamente riferendo ad Android 15.

Almeno ciò è quanto emergerebbe da un commento pubblicato nelle scorse ore nell’Android Open Source Project da uno sviluppatore del colosso di Mountain View, a dire del quale il rilascio della prima versione di Android 15 sarebbe in programma per domani.

Android 15 potrebbe essere rilasciato già domani

Lo sviluppatore in questione chiama la nuova versione del sistema operativo mobile di Google “Android V” e la “V” dovrebbe riferirsi al nome in codice interno “Vanilla Ice Cream”.

Ecco il commento di cui stiamo parlando: Maybe makes sense to wait until Android V will be available? Its first Developer preview is scheduled for Feb 15

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, la prima versione di Android 15 Developer Preview arriverebbe a distanza di una settimana dal rilascio di Android 14 QPR3 Beta 1.

Ad ogni modo, la prima versione Developer Preview di Android 15 è già in ritardo rispetto a quanto è avvenuto per la precedente release del sistema operativo (lo scorso anno la prima release è arrivata l’8 febbraio).

Ovviamente i primi dispositivi supportati da Android 15 Developer Preview saranno quelli della serie Google Pixel, sebbene chi è iscritto agli aggiornamenti beta probabilmente rimarrà con Android 14, in quanto le prime release del nuovo OS sono generalmente meno stabili e non pronte per l’uso pubblico.

Questa anteprima per gli sviluppatori di Android 15 dovrebbe consentirci di farci una prima idea su cosa è lecito aspettarsi dalla prossima versione del sistema operativo mobile di Google, anche se sarà con le successive release che verranno via via introdotte le principali novità.

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

