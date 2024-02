YouTube è in continua evoluzione e non solo per quanto riguarda la pubblicità. Un nuovo brevetto, infatti, anticipa una possibile novità in arrivo per la piattaforma di streaming di Google che punta a semplificare l’acquisto di prodotti e servizi oggetto di un determinato video che l’utente sta guardando. Il nuovo brevetto ruota intorno ai comandi vocali e alla possibilità di fornire indicazioni con la voce all’app di YouTube. Ecco i dettagli in merito:

Comandi vocali per acquistare prodotti tramite YouTube

Il meccanismo alla base del nuovo brevetto che potrebbe essere implementato in YouTube è davvero semplice. L’utente, durante la riproduzione di un video dal proprio smartphone, potrà utilizzare i comandi vocali (probabilmente attivabili tramite un apposito tasto posizionato a margine del player video) per acquistare il prodotto o il servizio oggetto del video.

Il sistema, ricevuto il comando vocale, sarà in grado di riconoscere la volontà dell’utente, indirizzandolo verso il sito esterno dove completare l’acquisto. Per gestire questa funzionalità, deve raccogliere continuamente dati dal dispositivo, in modo da poter effettuare un’analisi del contesto in tempo reale, andando a identificare il prodotto/servizio e poi a reindirizzare nel modo giusto l’utente.

L’acquisto non avverrà tramite l’app di YouTube: l’utente, infatti, sarà reindirizzato al sito esterno per completare l’acquisto tramite il browser web. I campi di applicazione di questa funzionalità di YouTube potrebbero essere molteplici e l’utilizzo dei comandi vocali potrebbe semplificare, di molto, la vita agli utenti.

I video di YouTube sono pieni zeppi di prodotti e servizi citati e, spesso, sponsorizzati in modo più o meno evidente. Il passaggio dal video a un sito esterno dove completare l’acquisto non è mai immediato. È necessario premere sul link in descrizione, quando presente, oppure andarsi a cercare il prodotto o il servizio citato nel video in autonomia, aprendo il browser web e raggiungendo il motore di ricerca.

L’integrazione dei comandi vocali per l’individuazione e l’acquisto di un prodotto / servizio (tecnologia che potrebbe far ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale di Google) rappresenta un nuovo passo in avanti del programma di sviluppo di YouTube.

Il brevetto depositato potrebbe, quindi, gettare le basi per una nuova rivoluzione della piattaforma di streaming di Google. Novità sulla questione potrebbero arrivare in occasione della prossima edizione di Google I/O in programma a maggio.