Gli annunci pubblicitari su YouTube sono sempre più frequenti e invasivi e per questo motivo tanti utenti usano strumenti come gli ad blocker per eliminare la pubblicità in maniera gratuita.

Consapevole di ciò Google sta contrastando il fenomeno in maniera sempre più aggressiva negli ultimi tempi e ora è pronta al passo successivo per scoraggiare l’utilizzo degli ad blocker su YouTube.

YouTube peggiora ulteriormente l’esperienza se si utilizza un ad Blocker

In precedenza YouTube rallentava i tempi di caricamento del sito quando rilevava l’uso di strumenti di blocco degli annunci, ma ora è emerso su Reddit che gli utenti con ad blocker stanno sperimentando dei tempi di buffer che sembrano essere più lunghi quando guardano un video.

Secondo altri rapporti sembrano esserci anche altri problemi apparentemente associati agli ad blocker, come le anteprime che non vengono caricate correttamente e l’accesso alla modalità cinema o a schermo intero che richiede l’aggiornamento del sito.

Gli ad blocker continueranno a trovare modi per aggirare YouTube e YouTube troverà nuovi modi per scoraggiare il loro utilizzo poiché in ballo ci sono moltissimi soldi.

Per avere YouTube senza pubblicità Google richiede l’abbonamento YouTube Premium che ha un prezzo standard di 11,99 euro al mese, ma che tuttavia include anche YouTube Music senza pubblicità, oltre ad altri vantaggi.

A questo punto Google forse dovrebbe abbassare le pretese, visto che nonostante i costi di mantenimento della piattaforma i profitti non mancano, magari offrendo un piano privo di pubblicità più economico, come già fatto da altre popolari piattaforme di intrattenimento.