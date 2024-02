State cercando un nuovo tablet Android dalle dimensioni non troppo grandi e dal prezzo contenuto? Allora potreste dare uno sguardo su Amazon, perché sul sito è disponibile un’intrigante proposta riguardante Samsung Galaxy Tab A9, ancora più invitante di quella di qualche settimana fa. Il tablet risulta in offerta a un super prezzo e regala le cuffie Samsung Galaxy Buds FE. Per uno schermo più grande c’è anche Samsung Galaxy Tab A9+ in promozione: vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Tab A9 e A9+ in offerta su Amazon e regalano le Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Tab A9 è uno degli ultimi modelli presentati dalla casa di Seoul: è stato svelato lo scorso ottobre, ma è disponibile da noi soltanto dalla fine di novembre 2023 in compagnia del fratello Galaxy Tab A9+ (più grande). Il tablet offre uno schermo LCD 5:3 da 8,7 pollici a risoluzione 800 x 1340 e il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm, supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (nella versione in offerta, comunque espandibile con microSD fino a 1 TB). Il modello Plus si distingue per la presenza di uno schermo LCD 16:10 da 11 pollici a 90 Hz e del SoC Qualcomm Snapdragon 695.

Nessuna dote fotografica di spicco, ma del resto non è questo il loro utilizzo principale: sul retro prende posto una fotocamera da 8 MP con autofocus, mentre frontalmente trova spazio una fotocamera da 2 MP. Lato connettività abbiamo Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Non mancano speaker stereo compatibili con Dolby Atmos, e la batteria è da 5100 mAh (A9) o 7040 mAh (A9+), con ricarica cablata da 15 W. I tablet Samsung sono usciti con Android 13, ma la One UI 6.0 con Android 14 dovrebbe ormai essere dietro l’angolo.

Samsung Galaxy Tab A9 ha fatto il suo debutto al prezzo consigliato di 189,90 euro (versione Wi-Fi da 4-64 GB), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon in offerta a 139 euro nella colorazione Navy (10 euro in più per quella Gray). In aggiunta potete ottenere le cuffie Galaxy Buds FE in regalo, dal valore di 109 euro (listino ufficiale). Per riceverle dovete procedere entro il 26 febbraio 2024 e registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 27 marzo 2024, seguendo le indicazioni disponibili qui. Se volete uno schermo più grande potete approfittare di uno sconto anche per Samsung Galaxy Tab A9+, proposto a 189 euro nella versione Navy e a 199 euro in quella Gray (sempre con cuffie Galaxy Buds FE in omaggio).

Acquista Samsung Galaxy Tab A9 in offerta (Navy)

Acquista Samsung Galaxy Tab A9 in offerta (Gray)

Acquista Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta (Navy)

Acquista Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta (Gray)

