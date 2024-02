Nella giornata di oggi, 13 febbraio 2024, il team di Nova Launcher ha preso la parola tramite i canali social ufficiali per annunciare il rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione beta, che — tra le altre cose — si segnala per la pronta comparsa del supporto a Google Gemini. Tra novità più significative e i soliti fix, si tratta di una nuova versione degna di nota.

Nova Launcher Beta: le novità dell’aggiornamento

Nova Launcher è senza ombra di dubbio il launcher per dispositivi Android più famoso in circolazione e tantissimi utenti se ne servono per creare personalizzazioni maggiormente in linea con i propri gusti e con le proprie esigenze. Il nuovo aggiornamento annunciato oggi porta la beta dell’app alla versione 8.0.14 e contiene diverse novità interessanti.

Prima di tutto, è già stata aggiunta l’icona dedicata a Google Gemini, tramite la quale accedere rapidamente al chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa svillupato da Big G e precedentemente noto come Bard. Secondariamente, viene ora supportata la funzione App Language introdotta già con l’aggiornamento ad Android 13. Infine, sono presenti i consueti bugfix. Per la lista completa dei cambiamenti introdotti da Nova Launcher Beta 8.0.14, trovate qui sotto il changelog completo dell’aggiornamento, così come annunciato su X:

Add Gemini assistant icon option

Add support for Android 13’s App Language feature

Add support for IP addresses in search

MicroResults can be copied to the clipboard by tapping

Many fixes with the bottom drawer search bar

And dozens of other bug fixes.

Come aggiornare Nova Launcher Beta

Nel momento in cui scriviamo, l’aggiornamento descritto non è ancora disponibile sul Google Play Store, dove arriverà solo una volta scongiurata la presenza di bug importanti. Ad ogni modo, la nuova versione è già scaricabile da APK Mirror, mentre di seguito trovate il link al discord di Nova Launcher per maggiori informazioni.

