Originariamente nato per console Xbox ma in seguito diffuso su tutti i principali sistemi operativi disponibili, Kodi, noto programma open source per la gestione di media center ha iniziato a ricevere nelle ultime ore un nuovo aggiornamento; sebbene il team di sviluppo avesse precedentemente annunciato che la versione Nexus 20.3 avrebbe rappresentato l’ultima incarnazione prima del rilascio di Kodi 21 “Omega”, i numerosi bug presenti nella versione 20.3 hanno costretto la Kodi Foundation a correre ai ripari.

Kodi “Nexus” 20.4 risolve diversi bug della precedente versione

Alcuni di voi potrebbero ricordare come il team di sviluppo di Kodi avesse definito la versione 20.3 come “l’aggiornamento finale della serie Nexus“, a quanto pare non è stato così visto che i diversi bug riscontrati dagli utenti nella versione in questione hanno costretto la Kodi Foundation a implementare un nuovo update.

L’aggiornamento alla versione 20.4 non introduce infatti nuove funzionalità, ma si limita prevalentemente a correggere alcune problematiche della versione precedente; sul portale ufficiale del progetto il nuovo update è stato così annunciato: “Sembra che un ultimo evviva per la linea Nexus fosse prematuro: siamo tornati, questa volta con una nuova versione 20.4.”

Di seguito le note di rilascio:

Build

A backport aimed at fixing the failure rate of binary addon builds has been merged by @garbear.

Input

Update to the controller addons.

Platform Specific

Android Several fixes have been backported from master to fix deployment issues on Google Play. Thanks to @joseluismarti for working with us on these. A number of fixes backported to resolve input issues (remotes/controllers).

iOS/tvOS A long-time-coming fix to reduce black screen playback when interlaced content is played on iOS/tvOS. Users should no longer have to specifically disable VTB Hardware playback for most interlaced content. Please keep in mind some methods of content playback (HTTP URLs provided in .strm files) will still be affected. A memory leak with game controllers on iOS/tvOS has been fixed by @kambala-decapitator .

tvOS @kambala-decapitator fixed what seems to be a long standing bug regarding framework plist metadata for shared library frameworks.

Windows A fix for AESinkWASAPI to improve fallback when the exact output channel layout isn’t supported by drivers or hardware.



Qualora foste utilizzatori del celebre software e voleste beneficiare di tutte le correzioni implementate grazie all’ultimo aggiornamento, come di consueto è possibile installare la nuova versione su qualsiasi distribuzione di Kodi 20 in vostro possesso, cosa che nella maggior parte dei casi avverrà in automatico; in ogni caso vi lasciamo questo link per provvedere al download di tutte le versioni disponibili per ogni sistema operativo direttamente dal sito ufficiale, mentre qui sotto trovate il badge per procedere tramite il Google Play Store.

