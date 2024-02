Gli smartphone della famiglia Pixel di Google stanno crescendo una generazione dopo l’altra e con gli ultimi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro il produttore californiano sembra avere definitivamente cambiato marcia anche in un ambito che negli anni aveva fatto parecchio discutere: la qualità dei display.

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono in vendita da qualche mese, ma ci hanno messo molto meno a convincere appassionati e addetti ai lavori della bontà del lavoro svolto da Big G: se il modello standard spicca anche per un ottimo rapporto qualità-prezzo, entrambi hanno tante frecce al proprio arco e tra queste figura il display. Quanti abbiano avuto modo di provare in prima persona gli ultimi Pixel non hanno potuto fare a meno di notare l’ottima qualità dei pannelli impiegati dal produttore, che non a caso è riuscito a brillare anche nei test di DxOMark. Subito dopo il lancio, Google Pixel 8 Pro era riuscito addirittura a prendersi la vetta della classifica relativa e, anche se di recente ha dovuto cedere la corona a Samsung Galaxy S24 Ultra (ecco la nostra recensione), occupare due dei tre gradini del podio è un risultato impressionante per Google, ancora di più guardando al salto di qualità: sono lontani i tempi in cui i Pixel facevano notizia per i problemi al display.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, infatti, la classifica di DxOMark relativa ai display vede il primo posto occupato da Samsung Galaxy S24 Ultra con 155 punti, il secondo da Google Pixel 8 Pro staccato di un solo punto e il terzo condiviso da Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S24 (ecco la nostra recensione), anch’essi con 154 punti. Per trovare i primi smartphone che non siano marchiati Samsung o Google, bisogna arrivare al sesto posto condiviso da HONOR Magic5 Pro e all’ottavo di Apple iPhone 15 Pro Max. Lo stesso Google Pixel 7 Pro resiste ancora con una dignitosa sedicesima posizione (146 punti, uno in più rispetto ad Apple iPhone 15).

Insomma, dopo anni di polemiche, Google sta finalmente dotando i suoi Pixel di display eccellenti e la speranza è che questo trend positivo possa proseguire coi prossimi Google Pixel 8a e Google Pixel Fold 2 e coi successivi Google Pixel 9.

Potrebbe interessarti anche: Recensione di Google Pixel 8 e Recensione di Google Pixel 8 Pro