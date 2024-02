Nel gruppo di applicazioni a cui Google tiene maggiormente troviamo anche Google Foto, il cui team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro volto al suo miglioramento.

E così di tanto in tanto vengono implementate nuove funzionalità o apportate delle modifiche all’interfaccia dell’app, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere più piacevole e ricca di opzioni.

Google Foto introduce su Android una nuova scheda

Una delle novità a cui sta lavorando in questi giorni il team di Google Foto è rappresentata da una nuova scheda dedicata alle raccolte, che va a trovare posto accanto alla scheda relativa ai ricordi (introdotta nell’applicazione Android solo pochi mesi fa).

Una volta entrati nella scheda dedicata alle raccolte, gli utenti avranno la possibilità di navigare tra le varie cartelle generate automaticamente e trovare più rapidamente i contenuti desiderati e ciò include una cartella album con un’interfaccia ridisegnata.

Stando a quanto è stato reso noto dallo staff di GappsLeaks, questa novità è stata riscontrata nella versione 6.70 dell’applicazione per Android ma potrebbe non essere abilitata di default (in tal caso è necessario sfruttare l’apposito flag) e al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

Ricordiamo che tra le tante novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori del colosso di Mountain View vi è anche il Project Ellman, soluzione che ha come obiettivo quello di realizzare un sistema che sia capace di usare le foto e le ricerche di un utente per raccontare la storia della sua vita attraverso un chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

