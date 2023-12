I vari colossi della tecnologia in questi mesi stanno cercando di sfruttare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altre soluzioni basate sui sistemi di apprendimento automatico per creare prodotti commerciali che siano in grado di attrarre utenti sia aziendali che privati.

Anche Google, ovviamente, è impegnata in questo lavoro e di recente ha presentato un potente modello linguistico chiamato Gemini, che presto potrebbe essere accompagnato da un altro grande progetto: pare, infatti, che il colosso di Mountain View miri a raccontare la storia della vita di qualcuno sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Google Foto fa ancora squadra con l’intelligenza artificiale

Project Ellmann, questo il nome del nuovo progetto di Google, ha come obiettivo quello di realizzare un sistema che sia capace di usare le foto e le ricerche di un utente per raccontare la storia della sua vita attraverso un chatbot.

Pare che Google sfrutterà un modello basato su Gemini per supportare la capacità di acquisire risultati di ricerca, comprenderli e rispondere a domande su di essi.

L’idea alla base di Project Ellmann è riuscire ad identificare momenti significativi dai contenuti e dai metadati per raccontare la storia della vita di un utente: ciò avverrà grazie ad alcuni momenti, come ad esempio il conseguimento della laurea, il matrimonio, una riunione con i vecchi compagni di classe, la nascita di un figlio e altro ancora.

Inoltre, il sistema potrebbe anche essere in grado di analizzare specifici modelli nelle foto e nelle query di ricerca per dedurre gli interessi di un utente, le sue applicazioni preferite, gli animali domestici, ecc.

La presentazione del Project Ellmann è stata fatta in un recente summit interno da un product manager di Google Foto, il che suggerisce che tale nuova soluzione potrebbe finire per andare ad arricchire il pacchetto di funzionalità di Google Foto.

Al momento tale iniziativa sembra essere ancora in fase di sviluppo e, pertanto, i dettagli su di essa sono decisamente limitati.