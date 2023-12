Una delle funzionalità principali introdotte lo scorso anno da Android 13 è il nuovo sistema Photo Picker, che consente agli utenti di scegliere esattamente quali file multimediali condividere con un’app.

Probabilmente nei prossimi mesi questo sistema offrirà un’esperienza ancora migliore, in quanto i contenuti cloud di app come Google Foto verranno visualizzati in modo automatico.

Un’importante novità per Google Foto

Il Selettore foto ha due schede, “Foto” e “Album”: la prima mostra tutte le foto, i video o entrambi in ordine cronologico inverso mentre la seconda mostra gli elementi multimediali dagli album Fotocamera, Video, Schermate, Download e Preferiti presenti sul dispositivo.

Se si archiviano tutti i propri file multimediali localmente sul dispositivo, il selettore foto mostrerà tutti i file che si potrebbe voler condividere ma se si archivia la maggior parte di foto e video su Google Foto, al sistema così studiato mancheranno molti contenuti.

Google sapeva che questo sarebbe stato un problema per molti utenti, motivo per cui ha progettato il Photo Picker di Android per supportare la selezione di elementi dai fornitori di servizi multimediali cloud fin dall’inizio ma, per funzionare, i fornitori di contenuti multimediali cloud devono implementare un’API che consenta l’accesso in sola lettura ai file multimediali archiviati nel cloud.

Ebbene, pare che le recenti versioni di Google Foto abbiano aggiunto il supporto completo per il selettore di foto di Android.

Dopo che è stata attivata questa funzione, viene visualizzata una nuova pagina “App multimediale cloud” nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione Applicazioni e qui è possibile attivare Google Foto come fornitore di contenuti multimediali cloud per il selettore di foto di Android. L’abilitazione di questa funzione apre una nuova opzione di “accesso a Google Foto” nella pagina delle impostazioni dell’applicazione, con la possibilità per gli utenti di decidere se concedere al Selettore foto l’accesso ai contenuti multimediali archiviati su Google Foto.

Questa soluzione migliora notevolmente l’esperienza di condivisione di contenuti multimediali.

La speranza è che dopo che il team di Google Foto implementi per tutti gli utenti questa funzionalità, la stessa cosa venga fatta anche da altri importanti provider di servizi di archiviazione di contenuti multimediali sul cloud.