La nota piattaforma di benchmark AnTuTu ha da poco pubblicato la classifica globale dei dieci smartphone Android che hanno fatto registrare i punteggi migliori.

Vale la pena premettere che questa classifica considera solo i modelli più diffusi e non include gli smartphone cinesi, inoltre i risultati mostrati rappresentano la media di tutti i benchmark effettuati per quel modello, non il punteggio più alto ottenuto da un solo esemplare.

Infine, i test sono stati effettuati con AnTuTu V10 quindi i punteggi sono generalmente più alti rispetto a quelli ottenibili con la versione precedente.

AnTuTu incorona Red Magic 9 Pro a gennaio 2024

A gennaio 2024 lo smartphone che ha fatto registrare i punteggi più elevati è stato Red Magic 9 Pro, seguito da iQOO 12 e Nubia Z60 Ultra.

Le restanti posizioni sono occupate nell’ordine da Vivo X100 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Xiaomi 13, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S23+.

Come di consueto i SoC Snapdragon di Qualcomm sono i più presenti in questa classifica e ovviamente nelle prime posizioni troviamo i dispositivi animati dallo Snapdragon 8 Gen 3, tuttavia il chipset Dimensity 9300 di Mediatek è saldamente al quarto posto.

