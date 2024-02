Dopo cinque anni, OnePlus annuncia l’imminente apertura di un nuovo pop-up corner in Italia: l’occasione è ovviamente quella del lancio di OnePlus 12 e OnePlus 12R, i nuovi smartphone di punta del produttore, che potranno essere toccati con mano insieme alle nuove cuffie wireless, le OnePlus Buds 3.

OnePlus torna in Italia con un pop-up a distanza di cinque anni

Il nuovo pop-up consentirà a tutti di provare i nuovi smartphone della casa cinese, al debutto proprio in questi giorni, ma la community avrà anche la possibilità di incontrare ancora una volta i suoi membri e il team di OnePlus. OnePlus 12 è stato svelato lo scorso dicembre in Cina, ma è arrivato sul mercato globale in questi giorni insieme a OnePlus 12R: entrambi sono dispositivi di fascia alta, ma il primo si distingue soprattutto per il comparto fotografico e la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, attuale ammiraglia della casa californiana.

“L’accoglienza riservata alla nuova serie OnePlus 12 dalla nostra Community in Europa è stata fantastica. Siamo quindi entusiasti di portare il nostro evento pop-up in Italia e di mostrare alla nostra community cosa rende i nostri modelli di punta del 10° anniversario così incredibilmente speciali. L’Italia è un mercato chiave per noi e non vediamo l’ora di incontrare ancora una volta di persona i consumatori italiani più affezionati“, ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe.

Il nuovo pop-up sarà a Casa Gessi Milano, un vecchio cinema restaurato di recente proprio nel cuore del quartiere della moda di Milano. Qui i membri della community potranno provare alcune delle funzionalità peculiari della serie OnePlus 12 e assistere ad esempio a dimostrazioni dal vivo del display AquaTouch, che mantiene la sua reattività anche quando è bagnato. In più, OnePlus offrirà agli avventori rinfreschi, bevande e intrattenimento dal vivo.

Il nuovo pop-up corner di OnePlus rimarrà aperto il 9 febbraio 2024 dalle 19:00 alle 23:00 a Casa Gessi Milano, in via Alessandro Manzoni 16A a Milano. Vi ricordiamo che, se volete, potete già acquistare i nuovi smartphone del produttore sia sul sito ufficiale sia sull’OPPO Store. Parteciperete al nuovo evento OnePlus?

