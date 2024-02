WINDTRE ha dato il via ad una nuova e interessante campagna winback volta a convincere alcuni ex clienti a tornare a questo operatore attivando una speciale offerta.

GO 200 XXS, questo il nome di tale offerta, è un piano tariffario dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione all inclusive, ossia che mette a disposizione degli utenti non solo le chiamate e gli SMS ma anche il traffico dati.

La nuova offerta winback di WINDTRE

L’offerta GO 200 XXS mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e ben 200 Giga di traffico dati in 4G al costo di 4,99 euro al mese (con addebito su credito residuo o la possibilità di attivare il sistema di pagamento automatico). La richiesta di attivazione del supporto 5G comporta l’aumento del canone mensile a 5,99 euro.

Per quanto riguarda il roaming nei Paesi UE, gli utenti potranno chiamare e inviare messaggi alle medesime condizioni nazionali mentre per il traffico dati si applicherà la specifica formula prevista dalla normativa comunitaria.

Questa interessante offerta non è rivolta a tutti ma solo ad alcuni ex clienti di WINDTRE selezionati dall’operatore e appositamente informati attraverso un SMS con il seguente testo:

Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 05/02. Costi e privacy su windtre.it/go200xxs

Per procedere all’eventuale attivazione di questa offerta gli utenti interessati sono invitati a recarsi in uno dei negozi fisici di WINDTRE mentre la scadenza indicata nel messaggio (in questo caso il 5 febbraio) è personalizzata e, pertanto, può cambiare a seconda dell’utente, così come potrebbe cambiare anche l’importo del canone mensile richiesto.

L’offerta GO 200 XXS prevede che gli utenti effettuino la portabilità del loro numero da un altro operatore mentre la nuova SIM di WINDTRE e l’attivazione sono offerti gratuitamente.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

