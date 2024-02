La tecnologia delle batterie per gli smartphone sembra essersi arenata da qualche anno. Dai primi modelli touchscreen ad oggi, l’industria punta ancora sulle batterie agli ioni di litio. Una soluzione collaudata, che però mostra limiti sempre più evidenti, specie con l’uso intensivo di fotocamere, connessioni dati sempre più veloci e applicazioni sempre più avide di risorse. La tecnologia va avanti, ma l’autonomia resta sempre il tallone d’Achille di quasi tutti i modelli presenti attualmente in commercio.

La serie Magic6 di HONOR avrà più autonomia grazie a questa innovazione

Ma, finalmente, forse qualcosa si sta muovendo. HONOR ha presentato importanti novità per la serie Magic6 presentata qualche settimana fa, con l’implementazione della seconda generazione di batterie al silicio-carbonio. Si tratta in tutto e per tutto di una soluzione già vista, adottata lo scorso anno nella serie Magic5 (qui trovate la recensione di HONOR Magic5 Pro dello scorso anno), ma limitata al solo mercato cinese. Stavolta, invece, il produttore si prepara per un lancio su scala mondiale, sfruttando l’esperienza positiva dell’anno scorso come una fase di test preliminare prima di espandersi a livello globale.

L’obiettivo è incrementare sensibilmente la densità energetica delle celle. In parole povere, a parità di dimensioni fisiche, le nuove batterie promettono di immagazzinare più energia. Si tratta di un balzo in avanti reso possibile dai progressi nella tecnologia al silicio-carbonio.

HONOR parla di capacità fino a 5.600 mAh, un risultato che non fa gridare di certo al miracolo, ma che risulta comunque notevole per gli standard odierni. Non solo più energia quindi, ma anche più stabilità. Il merito è anche del chip HONOR E1, che si occuperà della ottimizzazione e della gestione termica delle batterie, grazie ad algoritmi dedicati in grado di regolare la scarica in base al carico che riescono a garantire rese ottimali anche con temperature rigidissime.

Trattandosi di una novità assoluta per il settore mobile, HONOR ha condotto accurati test di sicurezza. Le prove di resistenza comprendono flessioni, cadute, vibrazioni, improvvisi sbalzi termici. L’obiettivo è garantire la massima affidabilità, e sembra che il produttore cinese sia riuscito a centrare in pieno l’obiettivo.

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per un salto di qualità sul fronte dell’autonomia. La speranza è che l’esempio di HONOR venga presto seguito da altri big del settore. Per troppo tempo, infatti, le innovazioni sulle batterie sono rimaste ai margini; ora ci sono concrete speranze di svolta.

Qualora foste interessati ad approfondire l’argomento, potete visionare il video realizzato dai colleghi di PhoneBuff che, per comodità, trovate qui sotto.

