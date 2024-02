L’intelligenza artificiale generativa sta arrivando anche su Google Maps e consentirà di trovare luoghi in un modo nuovo, più conversazionale e articolato.

I modelli di intelligenza artificiale di Google analizzeranno le informazioni dettagliate di oltre 250 milioni di luoghi presenti su Google Maps, nonché le foto, le valutazioni e le recensioni generate dagli utenti e da milioni di contributori, per trovare luoghi che corrispondono alla richiesta effettuata dall’utente.

Google Maps suggerisce i luoghi in un modo tutto nuovo

Oggi Google ha condiviso una semplice interfaccia utente di Google Maps che chiedendo ad esempio “luoghi con un’atmosfera vintage” in un determinato luogo restituisce negozi di dischi in vinile, di abbigliamento retrò, mercatini delle pulci e altre categorie affini.

L’utente ottiene anche dettagli di base sulla posizione e riepiloghi delle recensioni che evidenziano il motivo per cui un luogo potrebbe essere interessante da visitare.

Inoltre è possibile fare un’altra richiesta come ad esempio “cosa mi consigli per pranzo”, in modo da ottenere suggerimenti per i punti di ristoro dall’atmosfera vintage nei paraggi.

Allo stesso modo, cercando luoghi che possano piacere a tutta la famiglia appariranno piste da bowling, musei per bambini o parchi giochi, insieme ai punti salienti basati sulle recensioni di persone che hanno visitato le attrazioni.

Altri possibili esempi possono essere i migliori posti per il brunch nelle vicinanze, cose da fare per gli appassionati di outdoor vicino a me, cose divertenti da fare con gli amici nelle vicinanze e così via.

Questa funzionalità basata sull’IA è attualmente in sperimentazione e verrà lanciata questa settimana per gli utenti statunitensi che sono parte del programma relativo alle guide locali, ma in futuro diventerà disponibile per tutti gli utenti di Google Maps.