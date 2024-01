Google Chrome è il browser proprietario del colosso di Mountain View, si tratta di uno dei servizi dell’azienda più apprezzati e utilizzati ed è per questo che il software riceve periodicamente novità e miglioramenti.

Di recente per esempio abbiamo visto come la versione mobile del browser abbia ricevuto alcuni miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle schede ma, in questo frangente, avevamo visto qualche settimana fa come stesse iniziando a diffondersi una rinnovata scheda Nuova Pagina. Ad oggi la novità in questione è ampiamente disponibile per la maggior parte degli utenti, diamo un’occhiata insieme.

Google rinnova la scheda Nuova Pagina in stile Material You

Ebbene, come anticipato in apertura, avevamo già avuto modo di sbirciare il redesign basato sullo stile Material You della scheda Nuova Pagina nella versione Chrome per Android.

Se inizialmente la novità in questione era disponibile solo per un ristretto numero di utenti (in alternativa era comunque possibile attivare il flag chrome://flags/#enable-surface-polish per abilitarla), ad oggi la maggior parte degli utenti con installata l’ultima versione disponibile dell’app di Chrome ha già ricevuto la rinnovata scheda Nuova Pagina.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, il redesign della scheda in questione presenta una barra di ricerca più spessa, il testo al suo interno è ora in grassetto con le icone del microfono e della fotocamera per Google Lens con un look più netto; il logo Google poco sopra si presenta ora con dimensioni leggermente inferiori rispetto a quello precedente.

La nuova scheda offriva in precedenza maggiori possibilità di personalizzazione agli utenti, permettendo loro di scegliere tra la visualizzazione di una griglia 4 x 2 di favicon oppure la visualizzazione di un carosello che mostra 12 pagine visitate di frequente, in entrambi i casi gli elementi erano inseriti in una scheda con gli angoli arrotondati. Al momento le ultime schede visualizzate sembrano disponibili solo tramite la visualizzazione a carosello.

Come scaricare le nuove versioni dell’app Chrome

Qualora foste curiosi e voleste provare con mano tutte le ultime novità implementate da Google in Chrome, sarà sufficiente seguire questo link per procedere al download del file APK tramite APKMirror, in alternativa potete utilizzare il badge sottostante che vi permetterà di scaricare il software direttamente dal Play Store.

