Il team di sviluppatori di Google Chrome continua ad apportare modifiche all’interfaccia del popolare browser del colosso di Mountain View.

Una delle ultime riguarda la scheda Nuova Pagina, oggetto di un redesign basato sullo stile Material You e che dovrebbe essere disponibile per tutti con la versione 120 di Google Chrome.

Ancora una piccola modifica al design di Google Chrome

La scheda Nuova Pagina del browser presenta una barra di ricerca più spessa, simile a quella che si trova anche nel motore di ricerca del colosso di Mountain View.

Il testo è in grassetto mentre le icone del microfono e della fotocamera per Google Lens hanno un look più netto e il logo di Google è leggermente più piccolo.

Ecco a confronto la vecchia e la nuova interfaccia di Google Chrome, sia con la modalità scura che con quella chiara:

In virtù della modifica implementata, inoltre, gli utenti possono godere di una maggiore possibilità di personalizzazione della scheda Nuova Pagina, come la visualizzazione di una griglia 4 x 2 di favicon oppure la visualizzazione di un carosello che mostra 12 pagine visitate di frequente, elementi che in entrambi i casi sono inseriti in una scheda con gli angoli arrotondati.

Gli utenti che non dovessero ancora vedere la nuova interfaccia possono provare ad attivarla sfruttando l’apposito flag chrome://flags/#enable-surface-polish.

Si tratta nel complesso di una piccola modifica, che prova a rendere l’interfaccia di Google Chrome più coerente a quella delle altre principali applicazioni del colosso di Mountain View.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

