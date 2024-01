La qualità migliorata dello streaming di GeForce NOW su Android è stata annunciata al CES all’inizio di questo mese insieme a un inedito “Day Pass”.

Ora NVIDIA sta lanciando un nuovo aggiornamento per gli utenti Android del suo servizio di gioco via cloud che migliora la qualità dello streaming fino a 1440p e fino a 120 FPS.

L’app GeForce Now per Android ora supporta lo streaming in 1440p fino a 120 FPS, ma solo per gli abbonati al piano più costoso “Ultimate” che tra i vari vantaggi supporta anche lo streaming fino a 4K su Android TV, Windows e macOS.

GeForce NOW a 1440p e 120 FPS su Android, ma solo per gli abbonati al piano Ultimate

NVIDIA spiega che gli abbonati al livello Ultimate ora possono giocare in streaming con oltre 1.800 titoli dalla libreria GeForce NOW su smartphone e tablet Android selezionati con una fluidità fino a 120 fotogrammi al secondo e con una qualità delle immagini perfetta.

Oltre alla migliorata qualità dello streaming su Android, questa settimana NVIDIA aggiungerà anche diversi nuovi giochi alla libreria. I nuovi titoli includono:

Stargate: Timekeepers (Steam, 23 gennaio)

Enshrouded (Steam, 24 gennaio)

Firefighting Simulator – The Squad (Steam)

Metal: Hellsinger (Xbox, Microsoft Store)

Road 96: Mile 0 (Xbox, Microsoft Store)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Tails Noir (Xbox, Microsoft Store)

Wobbly Life (Steam)

La società fa sapere che, su richiesta dell’editore, GeForce NOW rimuoverà oltre una dozzina di giochi di Spike Chunsoft che non saranno più giocabili dopo il 2 febbraio.

