Dopo aver dato uno sguardo all’ultimo, nonché davvero strano, brevetto di Samsung, ecco che il colosso coreano torna a far parlare di sé con un’altra idea bizzarra ma interessante; vediamo insieme come potrebbe essere un futuro e ipotetico Galaxy Z Flip & Slide.

Samsung Galaxy Z Flip & Slide

Nel settembre 2021, Samsung ha depositato una domanda di brevetto presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) che è stata poi accolta e pubblicata in data 10 marzo 2022, la documentazione (di cui potete prendere visione qui) composta da 60 pagine è intitolata “Apparecchi elettronici multipiegabili”. Nel documento viene descritto un dispositivo pieghevole a conchiglia che, nella sua forma più compatta, è in tutto e per tutto simile all’attuale Galaxy Z Flip 3, ciò che lo differenzia da quest’ultimo però è la possibilità di allungarsi.

L’utente avrebbe facoltà di aumentare del 100% le dimensioni del proprio smartphone, “estraendo” la porzione aggiuntiva dalla parte inferiore del dispositivo, non andando così ad inficiare sulla struttura principale e relativa robustezza; quando completamente aperto il telefono è quindi lungo il doppio di un Z Flip 3 ma c’è di più, la costruzione consente anche di piegare le parti del display in modo da avere uno schermo in verticale e uno in orizzontale su ambo i lati. In pratica sarebbe come avere due Galaxy Z Flip 3, uno accanto all’altro “di schiena”, in cui le parti verticali sono attirate magneticamente una verso l’altra; uno dei possibili utilizzi di questa configurazione si rivolge al gaming, basti pensare al classico battaglia navale, in cui i due partecipanti non avrebbero modo di vedere lo schermo dell’altro.

La configurazione del nuovo pieghevole, consente anche di estrarre parte dello schermo aggiuntivo senza aprire lo smartphone, ricavando così una sorta di display frontale a smartphone chiuso (visto che in realtà si differenzia dall’attuale Z Flip 3 anche per la mancanza di un display esterno); per quel che concerne il comparto fotografico non ci sono particolari dettagli, si nota solo un sensore frontale integrato nel classico foro nel display, e quella che parrebbe una doppia fotocamera posteriore, simile a quella presente nei pieghevoli attuali di Samsung.

In conclusione, come sempre in questi casi non è dato sapere, se e quando, Samsung deciderà di realizzare veramente un dispositivo di questo tipo, potrebbe trattarsi anche solo di un esercizio di stile ma, qualora nei piani del colosso ci sia davvero uno smartphone simile, bisognerà sicuramente attendere parecchio prima di vederlo arrivare sul mercato.