Grazie alla ricarica da 50W, il caricabatterie OnePlus AIRVOOC 50W Wireless Charger è in grado di ricaricare lo smartphone OnePlus 12 più velocemente, raggiungendo il 50% in 23 minuti e il 100% in 55 minuti.

La base di ricarica è inclinata a 60° per offrire una migliore ergonomia e rileva in modo intelligente la zona di ricarica wireless dello smartphone quando posizionato in orizzontale o in verticale, inoltre può ricaricare il dispositivo senza dover togliere l’eventuale custodia.

La tecnologia di raffreddamento ad aria migliora la dissipazione del calore del 23%, mentre la modalità di sospensione intelligente riduce la potenza di ricarica e la velocità della ventola e silenzia lo smartphone quando è notte fonda.

Il caricabatterie OnePlus AIRVOOC 50W Wireless Charger è ergonomico e sicuro

Il caricabatterie di OnePlus è protetto da varie misure di sicurezza, tra cui protezione da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, elettrostatica e sottotensione, inoltre il rilevamento di oggetti metallici estranei come chiavi e monete invia un allarme e interrompe automaticamente l’alimentazione.

OnePlus fa notare che questa base di ricarica wireless funziona anche con i prodotti che supportano i protocolli Qi e AIRVOOC, tuttavia la potenza di ricarica specifica dipende dalla potenza supportata dal prodotto da ricaricare e da come viene posizionato.

Inoltre l’azienda invita ad assicurarsi che durante la ricarica non vi siano altri oggetti estranei tra lo smartphone e la base di ricarica e aggiunge che l’eventuale custodia non deve essere di metallo e deve avere una superficie liscia e che questa può influenzare la velocità e la potenza di ricarica.

Il caricabatterie OnePlus AIRVOOC 50W Wireless Charger ha un prezzo di 69,99 euro ed è acquistabile sul sito italiano di OnePlus.

