La serie Samsung Galaxy S24 sta debuttando proprio in questi giorni, e insieme ai nuovi smartphone sono in arrivo le nuove cover firmate Bellroy. Il noto marchio di accessori australiano prosegue con il suo terzo anno del programma Designed for Samsung e si prepara al debutto delle rinnovate cover in pelle: andiamo a scorprirle.

Le nuove cover in pelle Bellroy per i Samsung Galaxy S24

Bellroy ha iniziato a proporre le prime custodie per smartphone Samsung Galaxy un paio di anni fa, dopo essersi fatta notare nel mondo tech soprattutto grazie alle cover per iPhone e Google Pixel. Purtroppo non sono molti i modelli Android per i quali sono disponibili gli accessori del marchio, ma a questi si aggiungono quest’anno Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Per questi ultimi sono in arrivo cover minimaliste ed eleganti, con un profilo ultrasottile: si tratta di caratteristiche in linea con il resto della gamma Bellroy. Le custodie Leather Case sono realizzate utilizzando un polimero resistente con una fodera morbida in microfibra (per evitare anche i graffi all’interno), e sono avvolte in una pelle liscia conciata in modo ecologico che copre l’intera superficie degli smartphone (pulsanti compresi, che vengono ricoperti da alluminio anodizzato nella parte esterna), con le solite eccezioni naturalmente.

Le nuove cover in pelle sono compatibili con la ricarica wireless dei Galaxy S24: come abbiamo visto tutti e tre gli smartphone possono contare su una ricarica rapida wireless 2.0, affiancata alla classica ricarica cablata da 25 o 45 W (in base al modello). Bellroy ha utilizzato materiali riciclati e offre anche questa volta una garanzia di tre anni.

Le nuove Leather Case di Bellroy per i flagship della casa sud-coreana sono in arrivo in diverse colorazioni: per Galaxy S24 e Galaxy S24+ abbiamo le versioni Black e Terracotta, mentre per Galaxy S24 Ultra si aggiunge anche la variante Everglade. I prezzi non sono stati ancora comunicati, ma visti i precedenti possiamo ipotizzare cifre tra i 49 euro e i 59 euro. A questo link potete dare un’occhiata al catalogo attuale, in attesa del debutto ufficiale degli accessori dedicati ai nuovi smartphone.

