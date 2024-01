Il mondo delle cover per smartphone è sempre più ingolfato di proposte, soprattutto economiche, che spesso e volentieri non vanno a proteggere come promesso lo smartphone: non è il caso di questa Bellroy Leather Case che calza alla perfezione su Google Pixel 8 Pro.

Si tratta di un accessorio indubbiamente premium che, grazie anche all’adesione di Bellroy al programma Made for Google Pixel, non ha nulla di invidiare agli accessori ufficiali realizzati per lo smartphone direttamente da Google. Abbiamo in prova questa cover da oltre un mese ed è quindi il momento di tirare le somme.

Recensione Bellroy Leather Case, perfetta per Google Pixel 8 Pro

Al momento dell’acquisto di un nuovo smartphone, sempre più compagno imprescindibile nelle nostre attività quotidiane, è molto importante trovare gli accessori giusti per proteggerlo dai danni accidentali, specie considerando il livello di fragilità che hanno raggiunto questa tipologia di dispositivi.

Alla fine dello scorso anno mi sono lasciato catturare da Google Pixel 8 Pro e, dal momento che il supporto a lungo termine su cui può contare mi consente di tenerlo con me per molto tempo, ho deciso di fargli un bel “regalo”, vestendolo con una cover di altissimo livello: la Bellroy Leather Case.

Caratteristiche e materiali

La Bellroy Leather Case per Google Pixel 8 Pro viene offerta all’interno di un packaging semplice interamente realizzato in carta, che riprende i colori del brand: bianco, grigio scuro e arancione. Facendo scorrere il cassettino, esce fuori la cover che, al di sotto, nasconde delle simpatiche istruzioni per l’applicazione gentile sullo smartphone.

La cover, realizzata in pelle conciata (in modo ecologico secondo il brand) su cornici e parte posteriore, alluminio per i tasti laterali, e foderata internamente con microfibra di poliestere per migliorare l’adesione con la scocca posteriore ed evitare che polvere o altri agenti esterni possano graffiarla, viene proposta nelle quattro colorazioni Black (quella in prova), Slate Blue, Terracotta e Simply Taupe, colorazioni che ben si sposano con quelle ufficiali proposte da Big G sul proprio flagship 2023.

Vestibilità e durevolezza

La Bellroy Leather Case è un accessorio parte del programma Made for Google Pixel: di conseguenza, calza a pennello sullo smartphone, non mostrando il minimo segno di imprecisione o che qualcosa sia al posto sbagliato. Grazie alla pelle, la cover migliora anche il grip dello smartphone, oggettivamente scivoloso (classico effetto saponetta) quando utilizzato nudo.

Nel mese di utilizzo, la cover non ha mostrato segni di cedimento, dimostrando che i materiali scelti da Bellroy siano pensati per durare nel tempo. Il tutto, ovviamente, mantenendo comunque un occhio di riguardo: la pelle, infatti, potrebbe rischiare di graffiarsi a seconda delle superfici (soprattutto taglienti) con cui può venire a contatto. La Camera Bar, mostrata da lato a lato, è comunque ben protetta grazie a uno scalino che fa sì che non tocchi. Va poi segnalato che la cover non va a precludere la possibilità di ricaricare in maniera wireless il Google Pixel 8 Pro.

Conclusioni finali e prezzo della Bellroy Leather Case per Google Pixel 8 Pro

Bellroy ha colpito ancora, proponendo anche per la generazione 2023 del flagship Made by Google un prodotto di altissimo livello che, già a primo impatto, trasmette sensazioni premium che ben si sposano con un dispositivo dal valore di circa 1000 euro.

In generale, questa cover calza in maniera perfetta su Google Pixel 8 Pro, lasciando respiro alla porta USB-C, allo speaker, ai vari microfoni e alla Camera Bar iconica degli smartphone Made by Google. Perfetta poi la parte relativa ai pulsanti fisici (bilanciere del volume e accensione/spegnimento), il cui feedback viene addirittura migliorato rispetto a quello offerto quando lo smartphone è nudo.

Per alcuni, l’unica nota dolente potrebbe essere quella che riguarda il prezzo: da listino, infatti, la Bellroy Leather Case costa 59 euro sul sito ufficiale, 20 euro in più rispetto alla cover ufficiale proposta da Google che, di contro, può contare su materiali meno nobili.

Acquista cover Bellroy Leather Case per Google Pixel 8 Pro

