Samsung ha ingaggiato un’orchestra per la nuova suoneria dei Galaxy S24

Anno dopo anno, c’è una tradizione che contraddistingue il rilascio delle nuove generazioni della serie Galaxy S di Samsung e consiste nel proporre una versione rivisitata dell’iconica suoneria “Over the Horizon”: al fine di commemorare nel migliore dei modi l’approdo sul mercato della gamma Galaxy S24, il produttore ha pensato bene di ingaggiare un’orchestra.

Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra sono stati presentati ufficialmente da pochi giorni e sono comprensibilmente i nomi del momento nel mondo degli smartphone: gli addetti ai lavori li stanno mettendo alla prova, nel mentre gli appassionati rovistano la rete per scoprirne subito ogni dettaglio e peculiarità. Ebbene, in questa sede ci occupiamo di quella che, parlando di dispositivi Samsung, è la suoneria per eccellenza: “Over the Horizon”.

Sì, perché Samsung ha appena pubblicato un video dedicato su YouTube per presentarne l’edizione 2024: a detta del produttore, la suoneria abbraccia il tema “Sound from Nature” ed esprime l’armonioso incontro di tradizione e modernità. Nella fattispecie, Over the Horizon 2024 è un brano orchestrale con la partecipazione dell’Orchestra Gugak dell’Università Nazionale di Seul guidata dal direttore musicale Won Il, che aveva supervisionato le musiche dei Giochi olimpici invernali 2018 di Pyeongchang.

Samsung ricorda che il brano è stato registrato in Dolby Atmos, mentre ad occuparsi del mastering è stato il direttore del suono Byeong Joon Hwang. Per i più curiosi, Samsung ha pubblicato anche il video del “Making of” del nuovo brano, con tanto di intervista — in coreano — a Won Il e Byeong Joon Hwang: lo trovate a questo link.

Vi ricordiamo che Over the Horizon 2024 è precaricata sui Samsung Galaxy S24, che saranno ufficialmente disponibili dal 31 gennaio prossimo.