Google TV sta attualmente lanciando una nuova funzionalità che consente a determinate app di inviare chiamate alla TV.

Secondo l’editor Mishaal Rahman, sembra che alcuni dispositivi Chromecast con Google TV 4K supportino già questa nuova funzionalità con Google Meet. All’apertura di Google Meet viene visualizzata una notifica che informa che le notifiche di chiamata sono state abilitate.

Google TV sta per lanciare le notifiche di chiamata da app specifiche

Secondo la descrizione di Google è possibile scegliere quali app supportate dalla funzionalità potranno inviare le notifiche di chiamata, ma non sembra possibile filtrare le chiamate in arrivo in base al dispositivo.

Una volta abilitate, le nuove impostazioni verranno visualizzate in Impostazioni > Account e accesso > Account > Notifiche di chiamata.

Previous Next Fullscreen

Rahman fa notare che la funzionalità è apparsa a giugno sulla versione beta di Android TV 14, ma è stata pubblicata solo di recente.

Al momento la funzionalità non sembra ancora operativa, poiché le notifiche di chiamata non appaiono su Google TV nonostante siano abilitate nelle impostazioni.

Tra le app che dovrebbero supportare la notifica di chiamata su Google TV probabilmente ci sarà anche Zoom per Android TV, attualmente esclusivo dei televisori Sony Bravia.

Potrebbe interessarti: I migliori TV Box Android di Gennaio 2024