La One UI 6.1 si sta preparando per il suo debutto con la serie Samsung Galaxy S24, ma come abbiamo visto in questi giorni arriverà anche su tanti altri modelli di smartphone e tablet del produttore. Oltre alle tante funzionalità legate all’intelligenza artificiale, che almeno in parte potrebbero restare riservate ai nuovi flagship in arrivo tra due giorni, la nuova release dovrebbe portare alcune altre novità: tra queste, ulteriori possibilità di personalizzazione per la schermata di blocco.

Schermata di blocco ancora più personalizzabile con One UI 6.1

Già con la One UI 6.0 Samsung ha proposto maggiori possibilità di personalizzazione per la schermata di blocco, integrando anche una parte di quanto messo a disposizione dai moduli Good Lock. I possessori di smartphone e tablet Samsung aggiornati ad Android 14 possono infatti modificare la posizione del widget dell’orologio, oltre che cambiare colori, font e così via.

Con la One UI 6.1 in arrivo, secondo quanto riferito dal solito Ice Universe, gli utenti potranno scaricare nuovi font dal Galaxy Store di Samsung, di fatto avendo a disposizione infinite possibilità di personalizzazione dell’orologio (gratis o a pagamento) per la schermata di blocco (e magari per quella Always-On). Contrariamente ad alcune delle funzioni Galaxy AI, che potrebbero restare limitate ai Samsung Galaxy S24, non vediamo perché questa novità non possa arrivare anche sui modelli già in commercio come le serie Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, i pieghevoli più recenti e così via.

In queste ore abbiamo visto come la One UI 6.1 dovrebbe anche portare miglioramenti per le animazioni e le transizioni, oltre che cambiamenti per l’effetto blur. Risulta ovviamente basata su Android 14 e farà il suo debutto con la serie Samsung Galaxy S24. L’attesa sarà ormai particolarmente breve, visto che la data di presentazione è fissata per il 17 gennaio 2024, ma per vederla sugli altri modelli sarà necessario aspettare qualche altra settimana. Non vedete l’ora di scoprirla, vero?

