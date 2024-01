Mercoledì Samsung presenterà ufficialmente la serie Samsung Galaxy S24 e i nuovi smartphone del colosso coreano faranno esordire anche la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del produttore: stiamo parlando di One UI 6.1.

Nelle settimane successive One UI 6.1 sbarcherà anche sugli altri device di Samsung attraverso appositi aggiornamenti, portando con sé diverse nuove funzionalità e nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe si è soffermato proprio su questo aspetto.

Alcune delle novità in arrivo con Samsung One UI 6.1

Con un post pubblicato su X Ice Universe ha condiviso alcuni interessanti dettagli sulle animazioni, che potranno contare su un frame rate ancora più elevato e ciò significa che le animazioni saranno più fluide rispetto a quelle di One UI 6.0.

Un’altra novità è rappresentata dalla rimozione dell’effetto blur sullo sfondo e ciò probabilmente in quanto il team di sviluppatori di Samsung lo riteneva una fonte di elevato consumo di energia.

Ed ancora, con One UI 6.1 il ridimensionamento dello sfondo dell’animazione dovrebbe essere notevolmente migliorato, diventando non lineare, con un effetto scaling più grande di quello di iOS e tale soluzione dovrebbe garantire un’animazione molto vivida.

Tra le altre novità di One UI 6.1 vi dovrebbero essere un’animazione elastica più evidente nel momento in cui un’icona viene riportata alla sua posizione originale e la possibilità di aprire e chiudere continuamente un’app senza problemi, con un’esperienza stabile e fluida.

In sostanza, il passaggio alla nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano dovrebbe essere in grado di migliorare in modo evidente l’esperienza di utilizzo dei dispositivi Samsung.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso nelle ultime settimane, One UI 6.1 dovrebbe sbarcare sui seguenti device:

serie Samsung Galaxy S23

serie Samsung Galaxy S22

serie Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold3, Fold4 e Fold5

Samsung Galaxy Z Flip3, Flip4 e Flip5

Samsung Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A52s, A34, A33, A24, A23, A14, A13 e A04s

Samsung Galaxy F54, F34, F23, F13 e F14 5G

Samsung Galaxy M54, M53, M33, M34, M14, M13, M04 e M23

serie Samsung Galaxy Tab S9

serie Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7 FE, A9, A8 e A7 Lite

