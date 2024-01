La nuova versione 6.1 della One UI debutterà sulla serie Samsung Galaxy S24 che verrà svelata a breve e come di consueto nei mesi successivi verrà rilasciata anche per i dispositivi Samsung meno recenti.

Gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S23 saranno probabilmente i primi a ricevere la One UI 6.1, ma ora sembra che l’azienda si stia prendendo cura anche della serie Samsung Galaxy S22.

Samsung sta testando la One UI 6.1 sulla serie Galaxy S22

Una prima versione beta interna della One UI 6.1 per Samsung Galaxy S22 Ultra è stata da poco individuata sui server Samsung.

Tuttavia è probabile che la nuova One UI impiegherà più tempo ad arrivare sugli smartphone esistenti rispetto allo scorso anno, poiché Samsung deve trasferire le più recenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui dispositivi più datati.

Visto che ciò potrebbe richiedere del lavoro extra, possiamo aspettarci che la One UI 6.1 inizierà a essere distribuita per i dispositivi idonei prima della fine di febbraio.

Samsung presenterà la nuova gamma Galaxy S24 il 17 gennaio in occasione dell’evento Samsung Unpacked.

Negli ultimi giorni le indiscrezioni sulla nuova gamma di smartphone di punta Samsung si sono intensificate in vista del lancio, a partire dai presunti prezzi europei e persino di quelli italiani, oltre alle cover ufficiali e le promozioni di lancio, ma anche gli scatti dal vivo di Samsung Galaxy S24 Ultra, che insieme agli altri due modelli si preannuncia come un concentrato di intelligenza artificiale.

