Siamo ormai a dicembre inoltrato e, tra poco più di un mese, Samsung svelerà al mondo i suoi nuovi smartphone di punta, i dispositivi della serie Galaxy S24. Gli smartphone in questione sono già stati protagonisti di diverse indiscrezioni, non solo per quel che concerne le presunte caratteristiche tecniche, ma anche per quanto riguarda la parte software: i futuri smartphone del brand dovrebbero infatti fare il loro debutto equipaggiati con la nuova versione dell’interfaccia proprietaria One UI 6.1.

I dispositivi in questione non sono però gli unici che andranno a beneficiare della nuova implementazione software dell’azienda, stando a quanto trapelato finora infatti saranno diversi gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento in questione nel prossimo futuro, compresi gli attuali dispositivi di punta della famiglia Galaxy S23. Proprio in questo frangente trovano spazio le ultime informazioni diffuse sul web, diamo un’occhiata insieme.

Individuato un primo firmware di prova per l’aggiornamento One UI 6.1 dei Galaxy S23

Abbiamo già avuto modo di vedere come la prossima incarnazione dell’interfaccia proprietaria del colosso coreano porterà con sé tutta una serie di novità, abbiamo visto per esempio come siano attesi nuovi servizi per gli sfondi, miglioramenti per quanto riguarda l’autonomia dei dispositivi, nonché tutta una serie di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Nelle ultime ore è stata diffusa attraverso X (ex Twitter) la notizia dell’individuazione sui server ufficiali dell’azienda di un nuovo firmware di prova per Samsung Galaxy S23 Ultra (build S918NKSU2ZWX2/S918NOKR2ZWX2/S918NKSU2BWJA), presumibilmente basato sulla One UI 6.1, considerando che il rilascio della versione 6 è già disponibile da qualche tempo per gli smartphone della gamma in questione.

Samsung sembra dunque già al lavoro per portare l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria anche sugli smartphone Galaxy di punta dell’attuale generazione, con il probabile scopo di rilasciare un apposito aggiornamento per i dispositivi in questione all’inizio del prossimo anno. Non è chiaro al momento di quali funzionalità potranno beneficiare gli smartphone della famiglia Galaxy S23, nonostante infatti alcune funzioni legate all’intelligenza artificiale potrebbero essere correlate al processore equipaggiato sui futuri Galaxy S24, è lecito presumere che la maggior parte delle funzionalità della One UI 6.1 sarà disponibile per tutti i dispositivi idonei alla ricezione dell’update.

In ultimo, è bene specificare che il firmware individuato non implica necessariamente l’inizio nel breve periodo di un programma di beta test pubblico, Samsung infatti non è solita affidarsi a questi strumenti per gli aggiornamenti minori della propria interfaccia One UI ma, qualora così fosse, non mancheremo di tenervi aggiornati.

