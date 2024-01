Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program: la beta dell’app per Android è così giunta alla versione 2.24.2.13. Curiosi di scoprire quali novità siano incluse in questa nuova versione? Ebbene, sappiate che è in rilascio una nuova funzione dedicata alla gestione degli aggiornamenti dell’app, che viene riposta nelle mani dell’applicazione Meta App Manager.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.24.2.13

A scovare la novità citata in apertura a seguito dell’installazione della nuova versione 2.24.2.13 di WhatsApp Beta per Android è stato come sempre il team di WABetaInfo, da cui proviene anche il seguente screenshot.

Come potete vedere nell’immagine condivisa, le impostazioni di WhatsApp danno il benvenuto alla nuova voce Aggiornamenti app (App updates). Tale funzione — come si può facilmente intuire — è dedicata alla gestione degli aggiornamenti dell’app di WhatsApp; un dettaglio di meno immediata comprensione attiene alle modalità della gestione in discorso, che viene affidata ad un’inedita applicazione preinstallata della casa madre Meta: Meta App Manager. L’app e la funzione sono strettamente collegata: in mancanza della prima, neppure la seconda risulterà disponibile, né esiste un modo per ottenerla manualmente (non che ciò costituisca una grave perdita [n.d.r.]).

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui si scrive, la novità risulta già disponibile per alcuni utenti del ramo beta di WhatsApp, anzi qualcuno potrebbe addirittura averla già ricevuta con qualche aggiornamento precedente.

