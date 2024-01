Il team di sviluppatori di WhatsApp continua ad aggiornare la sua app di messaggistica istantanea con nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. L’ultima novità in arrivo permetterà di condividere l’audio musicale durante le videochiamate, creando un’esperienza di ascolto sincronizzata e condivisa.

La condivisione dell’audio durante le videochiamate su WhatsApp è in fase di test

La funzione è attualmente in fase di rilascio tra alcuni beta tester che hanno installato le ultime versioni beta dell’app Android. In particolare, sembrerebbe che i primi utenti abilitati a testare questa nuova implementazione abbiano ricevuto questa possibilità a partire dalla versione 2.24.1.19 di WhatsApp Beta per Android.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: quando un utente condivide lo schermo durante una videochiamata, anche l’audio riprodotto sul suo dispositivo verrà condiviso con gli altri partecipanti. Ciò significa che tutti potranno ascoltare contemporaneamente la stessa canzone o video musicale, proprio come se si trovassero nella stessa stanza.

Secondo quanto comunicato dai primi utenti che hanno avuto la possibilità di provare questa funzione, la novità è disponibile sia per le videochiamate di gruppo che per quelle individuali. Quindi si potrà utilizzare la funzione sia per creare momenti di condivisione e divertimento con gli amici, sia per aggiungere un tocco di intimità alle conversazioni uno a uno, ad esempio con il proprio partner.

Al momento WhatsApp non ha ancora rilasciato annunci ufficiali in merito al roll-out di questa nuova funzionalità , che rimane disponibile per un ristretto numero di beta tester. Tuttavia, considerando le potenzialità in termini di miglioramento dell’esperienza utente, è probabile che la condivisione audio verrà presto estesa a tutti gli utenti del servizio di messaggistica istantanea che sono soliti utilizzare l’app in versione stabile.

La competizione nel mercato delle app di messaggistica e videoconferenze è sempre più serrata. I giganti tech si sfidano a colpi di nuove funzionalità per attirare più utenti possibile. WhatsApp fa leva sulla sua leadership e vastissima user base, circa 2 miliardi di persone, per mantenere il primato e differenziarsi dai concorrenti.

L’introduzione della condivisione audio durante le videochiamate va esattamente in questa direzione: fornire un’esperienza social più ricca ed appagante rispetto alle altre app. Gli utenti potranno godere dei loro contenuti multimediali preferiti in compagnia di amici o partner, anche a distanza.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui scriviamo, la novità descritta è in roll out soltanto nel ramo beta del servizio, dunque tutti gli utenti della versione stabile dovranno pazientare ancora un po’. Anche nel ramo beta, comunque, è ancora limitato il numero degli utenti per i quali risulta disponibile.

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante:

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Meno chance per gli utenti iOS, che — se non già iscritti al programma beta — possono rivolgersi unicamente a questo link. Per maggiori informazioni sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

