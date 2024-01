Google sta lavorando a due novità riguardanti l’app per Android di Gmail, il suo servizio di posta elettronica. Per il momento si tratta di cambiamenti nascosti e attivabili soltanto tramite flag, ma potrebbero essere resi disponibili nelle prossime settimane: andiamo a scoprire in anticipo di cosa si tratta.

Gmail si prepara ad accogliere novità per le iscrizioni e le segnalazioni

Un paio di mesi fa vi abbiamo parlato di alcune novità riguardanti l’annullamento delle iscrizioni semplificato all’interno dell’app per Android, e in queste ore grazie al solito canale Telegram GApps Flags & Leaks possiamo mostrarvi un’aggiunta che tocca sempre quell’argomento. All’interno del menu laterale è spuntato “Manage Subscriptions“, che probabilmente sarà reso in italiano con qualcosa tipo “Gestisci iscrizioni”: non sappiamo con precisione dove porti, visto che attualmente apre una schermata di caricamento infinita, ma è plausibile che possa mostrare un elenco delle iscrizioni alle newsletter in un unico posto e permetterne la cancellazione. In tal caso potrebbe rivelarsi piuttosto utile.

La seconda novità riguarda sempre l’app Gmail per Android e tocca il menu che si apre premendo sui tre puntini all’interno di una email: come potete vedere nell’immagine qui sotto, abbiamo l’aggiunta di “Report illegal content”, che appare subito sotto all’opzione per segnalare il messaggio come spam. Allo stato attuale porta a questa pagina per la segnalazione di contenuti che si ritiene violino la legge, ma magari in futuro offrirà qualcosa in più di direttamente integrato nell’app.

Entrambe le novità Gmail sono disponibili a partire dalla versione 2023.12.31.597022975, ma non sono accessibili a tutti visto che richiedono l’attivazione di alcuni flag. È possibile che le vedremo nelle prossime settimane. Per verificare di disporre della più recente versione di Gmail ed eventualmente aggiornare l’app potete seguire il badge qui in basso, che vi porterà direttamente al Google Play Store.

