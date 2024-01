Da Consumer Reports arriva un interessante test che riguarda uno degli accessori più utilizzati dai possessori di smartphone e tablet: stiamo parlando dei cavi per la ricarica della batteria.

Almeno una volta è capitato a tutti di lasciare il proprio telefono sotto carica per diverse ore per poi accorgersi che la batteria non si è ricaricata e ciò proprio a causa del cavo danneggiato.

Ebbene, lo staff di Consumer Reports ha deciso di provare alcuni cavi di ricarica economici di Amazon Basics, Anker, Belkin, Bytech e Onn (Walmart) per vedere come si comportano a confronto con quelli più costosi di Samsung ed Apple.

Consumer Reports e il test dei cavetti per la ricarica

Per questo test lo staff di Consumer Reports ha acquistato 11 cavi di ricarica (con prezzi dai 5 ai 29 dollari), cinque dei quali con standard Lightning (per iPhone) e sei con standard USB Type-C e ciascuno di essi è stato sottoposto a un paio di test di durabilità elaborati in laboratorio.

Ipotizzando che il cavo in media venga piegato o attorcigliato cinque volte al giorno nell’uso reale, è stato stimato il numero di piegature e torsioni che ciascun cavo avrebbe dovuto sopportare per garantire un anno e mezzo di utilizzo affidabile.

Nel primo test la macchina ha piegato ripetutamente un’estremità del cavo con un angolo di 90 gradi fino a quando non ha ceduto:

Nel secondo test la macchina ha attorcigliato ogni cavo senza soluzione di continuità mentre alimentava uno specchio con luci a LED:

Alla luce dei risultati di questi test, lo staff di Consumer Reports si sente di consigliare due cavi di ricarica, ossia quello Lightning di Apple (costa 29 dollari) e quello USB Type-C ben più economico di Amazon Basics (costa 6,55 dollari).

Ed ancora, lo staff di Consumer Reports evidenzia che tutti gli undici cavi hanno superato il test di torsione (raggiungendo la soglia di 1,5 anni di ipotetico utilizzo) mentre soltanto il cavo Lightning di Apple, il cavo USB Type-C di Amazon Basics e i quattro cavi di Anker e Belkin (due Lightning e due USB Type-C) sono riusciti a superare l’impegnativo test di piegatura a 90 gradi.

Per ulteriori dettagli sul test vi rimandiamo alla pagina dedicata.

