Dal momento che Google Chrome è il browser preferito dalla maggior parte degli utenti Android, Microsoft sta introducendo su Edge sempre più funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per provare a convincerli a utilizzare il suo browser.

In quest’ottica l’azienda di Redmond sta testando una nuova funzionalità che migliorerà ulteriormente le capacità di Copilot sull’app Microsoft Edge per Android.

Microsoft prova a migliorare Copilot sul browser Edge per Android

Secondo un rapporto di MSPowerUser, Microsoft Edge ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento facoltativo che aggiunge nuove funzionalità all’elenco esistente di Copilot.

Il chatbot di Microsoft Edge basato su ChatGPT di OpenAI ora può cercare qualsiasi cosa relativa a un’immagine selezionata su una pagina Web, inoltre è possibile chiedergli di generare immagini correlate tramite “Ask Copilot”.

Queste nuove funzionalità sono attualmente in sperimentazione e si possono attivare abilitando il relativo flag andando su edge://flags e cercando Mobile Copilot, tuttavia non sono disponibili per tutti gli utenti e non è certo che diventeranno ufficiali.

Microsoft Copilot è disponibile anche come app indipendente su Android, tuttavia la società spera che aggiunte come queste possano spingere gli utenti del robottino a dare una chance anche il suo browser Edge.

