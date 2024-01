HONOR prosegue il suo momento particolarmente ricco di novità e annuncia l’arrivo sul mercato italiano di due nuovi smartphone Android di fascia media: parliamo di HONOR X7b, che abbiamo iniziato a conoscere il mese scorso, e di HONOR X8b. Andiamo a scoprire insieme specifiche, design, funzionalità , prezzi e dove acquistarli.

HONOR X7b sbarca in Italia e punta sull’autonomia

Partiamo da HONOR X7b, uno smartphone Android che punta molto sull’autonomia e sull’utilizzo senza sosta: il dispositivo integra infatti una generosa batteria da 5330 mAh, grazie alla quale ha ottenuto il riconoscimento DxOMark Battery Gold Label che certifica un utilizzo di tre giorni con una singola ricarica. Secondo il produttore, lo smartphone assicura fino a 18 ore di streaming video, 24 ore di navigazione sui social o 69 ore di streaming musicale; inoltre la batteria dovrebbe mantenere oltre l’80% della sua capacità anche dopo tre anni di utilizzo. Grazie alle tecnologie di HONOR la batteria si caratterizza per una maggiore densità di energia e uno spessore ridotto, che consentono di non esagerare con peso e spessore del dispositivo.

HONOR X7b mette a disposizione uno schermo FullView da 6,8 pollici con rapporto schermo-corpo del 91,3%, risoluzione Full-HD+ e 16,7 milioni di colori. Integra funzionalità per il comfort visivo come Circadian Night Display e Dynamic Dimming, ed è stato certificato da TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu. La casa cinese ha pensato di curare non solo il comparto visivo, ma anche quello sonoro: a bordo un algoritmo di espansione del campo sonoro e un’ottimizzazione audio basata sulla scena che contribuiscono a garantire un’esperienza più coinvolgente.

Il cuore dello smartphone è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa-core e GPU Adreno 610: al suo fianco 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM, compatibili con la tecnologia RAM Turbo che consente di sfruttare parte della memoria flash come RAM (fino a un massimo di 16 GB totali).

Per quanto concerne il comparto fotografico, HONOR X7b offre una fotocamera principale da 108 MP con un sensore da 1/1,67 pollici, con supporto al pixel binning 9-in-1 per ottenere una dimensione dei pixel di 1,92 µm. Questo consente di catturare immagini più luminose e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca una modalità ritratto con zoom 2x. Al fianco del sensore principale trovano spazio un sensore da 5 MP per scatti grandangolari e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. Frontalmente, con un obiettivo integrato attraverso un foro, c’è una fotocamera da 8 MP.

Previous Next Fullscreen

Questo il riepilogo delle specifiche di HONOR X7b (qui la scheda tecnica completa):

display 20:9 TFT LCD FullView da 6,8 pollici a risoluzione 2412 x 1080, con refresh rate fino a 90 Hz e fino a 16,7 milioni di colori

SoC Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa-core (4 A73 a 2,4 GHz + 4 A53 a 1,9 GHz) e GPU Adreno 610

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale, sensore di luminosità , di prossimità , di gravitÃ

batteria da 5330 mAh con ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 35 W

sistema operativo: Android 13 con MagicOS 7.2

dimensioni e peso: 166,7 x 76,5 x 8,24 mm, 199 g

HONOR X7b è disponibile nelle colorazioni Emerald Green e Midnight Black sul sito ufficiale HiHonor e presso i principali rivenditori di elettronica online e offline al prezzo consigliato di 229,90 euro.

Acquista HONOR X7b su HiHonor

Schermo AMOLED e “focus” sulle fotocamere per HONOR X8b

HONOR X8b si distingue dal modello qui sopra sotto alcuni aspetti, ma diversi sono in punti in comune. Lo smartphone offre uno schermo AMOLED leggermente più piccolo, memorie più generose, un differente comparto fotografico, una batteria più piccola e al contempo dimensioni e peso più contenuti.

A livello fotografico i sensori sono anche qui quattro in tutto: sul retro trova posto il sensore principale da 108 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare e per la profondità di campo da 5 MP e da un sensore per gli scatti macro da 2 MP, mentre frontalmente (sempre con obiettivo integrato tramite foro, questa volta ovale in stile Dynamic Island di Apple, con funzionalità Magic Capsule) c’è un sensore da 50 MP. La fotocamera principale è dotata del sensore d’immagine ISOCELL HM6 con una dimensione di pixel di 0,64 µm x 0,64 µm e con tecnologia Nonapixel Plus per immagini più chiare e luminose in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera da 50 MP è stata progettata appositamente per i selfie grazie alla tecnologia di illuminazione anteriore e a una modalità di commutazione automatica del campo visivo (FoV).

Lo schermo è questa volta un AMOLED Bright da 6,7 pollici, sempre a risoluzione Full-HD+ e con refresh rate fino a 90 Hz: offre una luminosità HBM di 1200 nit, una luminosità di picco di 2000 nit, una regolazione PWM di 3240 Hz e un rapporto schermo-corpo del 93,7%. Il cuore è sempre il chipset Snapdragon 680 di Qualcomm, con connettività 4G: al suo fianco 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida HONOR SuperCharge da 35 W (cablata). Secondo il produttore, la capacità è sufficiente per raggiungere fino a 46 ore di streaming musicale, 13 ore di riproduzione video o 17 ore di navigazione sui social. A bordo Android 13 con MagicOS 7.2, che integra funzionalità come HONOR Personal Knowledge Center, la commutazione tra finestre multiple e i suggerimenti per le app. Siamo sicuri che nei prossimi mesi entrambi gli smartphone riceveranno Android 14.

Previous Next Fullscreen

Questo il riepilogo delle specifiche di HONOR X8b (qui la scheda tecnica completa):

display 20,1:9 AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 2412 x 1080, con refresh rate fino a 90 Hz, fino a 16,7 milioni di colori e luminosità di picco di 2000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa-core (4 A73 a 2,4 GHz + 4 A53 a 1,9 GHz) e GPU Adreno 610

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e per scatti macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.1)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale, sensore di luminosità , di prossimità , di gravitÃ

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 35 W

sistema operativo: Android 13 con MagicOS 7.2

dimensioni e peso: 161,05 x 74,55 x 6,78 mm, 166 g

HONOR X8b è disponibile nelle colorazioni Glamorous Green e Midnight Black sul sito ufficiale HiHonor e presso i principali rivenditori di elettronica online e offline al prezzo consigliato di 269,90 euro.

Acquista HONOR X8b su HiHonor

Potrebbe interessarti: Recensione HONOR 90: fa sul serio, prodotto valido e prezzo ottimo (scontato)