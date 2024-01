I dati di vendita recentemente trapelati relativi alla gamma Samsung Galaxy S23 indicano che la serie si candida come un successo commerciale nel 2023, grazie a un notevole aumento delle vendite rispetto a quelle della serie precedente.

I dati condivisi dal noto informatore Ice Universe parlano di un totale di 27,26 milioni di unità vendute per l’intera gamma, pari a un aumento del 23% rispetto alle vendite della serie Samsung Galaxy S22 nello stesso periodo del 2022, tuttavia Samsung Galaxy S23 Ultra è risultato il più venduto con 12,6 milioni di unità spedite nei primi 10 mesi del 2023.

Le proiezioni suggeriscono che entro la fine dell’anno le vendite totali dell’ammiraglia Samsung potrebbero avvicinarsi all’impressionante traguardo di 15 milioni di unità vendute.

Secondo quanto riferito al secondo posto della gamma c’è Samsung Galaxy S23 con 9,69 milioni di unità vendute nel corso del 2023, mentre Samsung Galaxy S23 Plus ha venduto 4,97 milioni di unità.

Gli smartphone premium hanno registrato vendite record nel 2023

Il record di vendite di Samsung Galaxy S23 Ultra riflette una tendenza del consumatore a spendere di più per lo smartphone, ritenuto uno strumento sempre più importante nella vita.

Secondo un recente rapporto di Counterpoint Research le vendite del mercato globale degli smartphone premium aumenteranno probabilmente del 6% su base annua nel 2023, stabilendo un nuovo record nonostante il calo previsto per il mercato globale degli smartphone.

Secondo il rapporto Apple continua ad essere il leader indiscusso del segmento premium, ma rispetto al 2022 la sua quota è diminuita, principalmente per via della resurrezione di Huawei in Cina guidata dalla serie Mate 60, ma anche per il fatto che Samsung ha guadagnato quote grazie alla fortunata serie Galaxy S23 e ai suoi smartphone pieghevoli che rientrano nella fascia premium.

Stando a quanto riportato è il segmento ultra premium a guidare la crescita del segmento premium, poiché la fascia di prezzo pari o superiore a 1.000 dollari ha conquistato oltre un terzo delle vendite totali nel 2023.

L’analisi prevede che in termini di regioni gran parte della crescita del mercato premium globale nel 2023 sarà guidata da Cina, Europa occidentale, India e Medio Oriente e Africa (MEA).

