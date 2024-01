Facebook lancia una nuova sezione pensata per archiviare tutti i link su cui abbiamo cliccato negli ultimi 30 giorni: questa “Link history” è attualmente in distribuzione sulle app Facebook per Android e iOS. Vediamo come fare per visualizzare la cronologia, come cancellare i link e come disattivare la funzionalità nel caso in cui non vi vada a genio.

Come accedere alla cronologia dei link di Facebook e disattivarla

La cronologia dei link cliccati viene attivata di default ed è accessibile esclusivamente dall’app mobile per i dispositivi Android e iOS, almeno per il momento. Quando questa funzione è attiva, Facebook memorizza i collegamenti cliccati e visitati passando dal social network e consente di visualizzare la lista relativa agli ultimi 30 giorni.

Quello che probabilmente avrete fin da subito pensato, viene confermato da Facebook: quando la funzione Link history è attiva, il social potrebbe “utilizzare queste informazioni sulla cronologia dei collegamenti dal nostro browser per migliorare gli annunci attraverso le tecnologie Meta“. In sostanza Meta potrebbe sfruttare queste informazioni per proporre annunci pubblicitari più pertinenti ai nostri interessi e ottimizzare le campagne pubblicitarie degli inserzionisti.

La piattaforma terrà probabilmente conto dei link che clicchiamo da sempre, solo che ora ci “avvisa” di questa operazione e ci permette eventualmente di disattivarla. Se siete interessati, vi spieghiamo i passaggi per andare a disattivare la cronologia dei link.

Per disabilitare il tracciamento della cronologia dei link dovete aprire l’app Facebook dal vostro smartphone Android o iOS (non è possibile eseguire l’operazione da PC, e questo fa un po’ storcere il naso) e recarvi nelle impostazioni. Nel caso in cui la novità vi avesse già raggiunto, dovreste visualizzare l’apposita opzione andando in “Impostazioni e privacy > Impostazioni“: scorrendo all’interno delle preferenze dovreste scovare la cronologia dei collegamenti (in caso negativo non è ancora stata abilitata).

Cliccandoci sopra avete la possibilità di visualizzare una lista dei link visitati attraverso l’app Facebook: premendo le “x” potete cancellare i singoli link, ma è disponibile anche un comando per procedere alla cancellazione di tutti i collegamenti dalla cronologia. In più qui potete anche disattivare la cronologia dei collegamenti di Facebook. Presso il Centro assistenza potete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

La funzione è attualmente in distribuzione e potrebbe non essere ancora giunta tra le vostre mani. Per verificare di disporre della versione più recente dell’app Facebook sul vostro smartphone Android potete seguire il badge qui in basso.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 FE: arriva tardi ma ha il suo perché