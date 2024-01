Nelle scorse settimane abbiamo condiviso i primi rumor e indiscrezioni sulla prossima serie top di gamma di OPPO, composta da OPPO Find X7 e Find X7 Ultra, previsti in Cina per l’inizio del prossimo anno e nei mesi successivi anche nel mercato globale.

Poche ore fa il produttore cinese ha aperto le prenotazioni in Cina, fissando la data di lancio per il mercato asiatico per il prossimo 8 gennaio. Assieme all’apertura delle prenotazioni, OPPOÂ ha rilasciato i primi render ufficiali dei due smartphone, che si mostrano quindi in tutta la loro gloria e in tutte le colorazioni, dandoci modo di effettuare alcune considerazioni sul design dei dispositivi.

Ecco i nuovi top di gamma OPPO Find X7 e Find X7 Ultra

Attraverso il sito dedicato alle prenotazioni per il mercato cinese, scopriamo quindi che OPPO Find X7 sarà disponibile in quattro diverse varianti che differiscono per la memoria RAM e interna: 12/256 GB, 16/256 GB, 16/512 GB e una versione più costosa con 16 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria interna.

Il base gamma della serie sarà disponibile in quattro diverse colorazioni, che OPPO ha denominato Smoky Purple (viola), Starry Sky Black (nera), The Sea and the Sky (blu) e Desert Silver Moon (marrone). Le ultime due sono dotate di una cover posteriore con un inserto in finta pelle, mentre le varianti nera e viola mantengono una back cover fatta interamente in vetro.

Il modello più costoso della gamma, OPPO Find X7 Ultra, sarà invece disponibile nelle varianti 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB. Lo smartphone arriverà in tre diverse colorazioni, due di esse condivise con la versione standard: Desert Silver Moon (marrone) e The Sea and the Sky (blu). Lo smartphone sarà sostanzialmente identico alle varianti dello stesso colore del fratellino più piccolo, salvo ovviamente le dimensioni.

La terza colorazione di OPPO Find X7 Ultra è invece quella più particolare. Soprannominata Pine Shadow, è caratterizzata da una back cover con un inserto in finta pelle nera, decorato con dettagliati motivi di cucitura. A differenza delle altre varianti dello smartphone, la parte in vetro della cover posteriore, così come l’inserto fotografico, saranno di colore nero per dare un look elegante e raffinato allo smartphone.

Analizzando i render possiamo quindi farci un’idea dettagliata di quelli che saranno i due nuovi top di gamma di OPPO. Entrambe le versioni sono dotate di un display con bordi stondati e un foro per la fotocamera centrale, con l’aggiunta dell’utilissimo Alert Slider, posto sul lato sinistro della scocca e che ha fatto la fortuna di OnePlus.

A parte le dimensioni del display, le maggiori differenze risiederanno nel comparto fotografico dei due smartphone, che possiamo notare già attraverso i vari render. OPPO Find X7 Ultra sarà il primo smartphone al mondo ad essere dotato di due lenti zoom a periscopio, accompagnate da un sensore principale e uno ultragrandangolare. Sul grande oblò in cui risiedono le fotocamere possiamo leggere le specifiche “f/1.8, 14-135 mm HyperTone Camera System”, accompagnate dal famoso logo di Hasselblad.

OPPO Find X7 è invece dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore, che include un singolo teleobiettivo a periscopio. Le specifiche della fotocamera sulla cover posteriore rivelano “f/1.6, 16-70mm, HyperTone Camera System”, anch’esse accompagnate dal logo di Hasselblad.

Il resto delle specifiche tecniche non sono state ancora rivelate, ma secondo le indiscrezioni delle ultime settimane entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati di una batteria da 5000 mAh con ricarica cablata fino a 100W e ricarica wireless a 50W (quest’ultima solo su OPPO Find X7 Ultra). La variante meno costosa della serie dovrebbe essere invece equipaggiata con il SoC Dimensity 9300 di MediaTek, mentre il top di gamma potrà contare sullo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Il prossimo mese gli smartphone arriveranno sul mercato cinese, quindi è solo questione di qualche giorno prima di poterne sapere di più.

