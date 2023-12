Inizialmente si prevedeva che la gamma OPPO Find X7 includesse Find X7, X7 Pro e un nuovo Find X7 Ultra, ma ora sembra che la famiglia sarĂ diversa.

Il noto informatore Digital Chat Station afferma che la serie OPPO Find X7 questa volta non includerà il modello Pro, poiché la formazione sarà composta da OPPO Find X7, Find X7 Ultra e Find X7 Ultra Satellite Communication Edition.

In particolare il modello satellitare potrebbe offrire funzionalitĂ simili a quelle degli iPhone, permettendo di comunicare con i servizi di emergenza nel caso si abbia bisogno di aiuto per essere soccorsi in zone dove non c’è copertura di rete.

La serie OPPO Find X7 potrebbe non includere una versione Pro

Con l’occasione il leaker ha affermato che tutti i modelli della gamma saranno alimentati da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W, mentre le versioni Ultra supporteranno la ricarica wireless da 50 W.

Secondo DCS, OPPO Find X7 presenterĂ un Display LTPO AMOLED da 6,78 pollici 1,5K con risoluzione 2780 X 1264 pixel, mentre OPPO Find X7 Ultra potrebbe sfoggiare un display LTPO da 6,82 pollici 2K con risoluzione 3168 x 1440 pixel.

Oggi sono trapelate anche le specifiche della fotocamera di OPPO Find X7, che dovrebbe essere dotato di un sensore Sony LYT808 da 50 MP, un sensore ultrawide da 50 MP e un sensore OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 3x, e di OPPO Find X7 Ultra che potrebbe includere un sensore Sony LYT900 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo Sony IMX890 da 50 MP con zoom ottico 3x e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 6x, oltre a una fotocamera frontale da 32 MP.

Secondo il leaker OPPO dovrebbe presentare la gamma Find X7 tra l’8 e il 10 gennaio 2024.

