Google sta testando una nuova e curiosa funzionalità nell’app per la ricerca mobile su Android. Si tratta della possibilità per gli utenti di aggiungere note personali ai risultati di ricerca, rendendole visibili anche ad altri utenti.

Continuano i test delle Note direttamente nella Ricerca Google, con una novità social

Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato che alcuni utenti hanno iniziato a riscontrare la comparsa di un tasto “aggiungi nota” accanto ai risultati di ricerca nell’app Google per Android. Tramite questo tasto è possibile digitare del testo e salvarlo come nota allegata a quello specifico risultato di ricerca.

In queste ore sono emerse ulteriori novità che forniscono dettagli ulteriori sul funzionamento di questa novità, per il momento in fase di test. Ciò che stupisce è che tali note, pur essendo create da un singolo utente, sono visibili anche da altri che effettuano la medesima ricerca. Si tratta quindi di una sorta di sistema di condivisione rapido di opinioni e valutazioni sui risultati di ricerca.

Secondo quanto riportato su Twitter da alcuni utenti, sembra che Google abbia perfino notificato quante visualizzazioni hanno ottenuto le proprie note pubbliche, quasi a confermare l’intenzione di trasformare questa feature in una sorta di social network legato ai risultati di ricerca.

Email from Google that one of my Notes is getting views. Yep, 52 views… :) I just added another last night from Discover for Barry’s post about HowTo snippets returning. No views for that one yet. Such a weird experiment from Google. pic.twitter.com/Mfte7pgs5S — Glenn Gabe (@glenngabe) December 8, 2023

Al momento non è chiaro quando e se la funzione verrà distribuita in via ufficiale a tutti gli utenti. Come riportato sulla pagina di supporto del colosso di Mountain View, per ora sembra un test limitato a un ristretto gruppo di persone. Inoltre non si sa se in futuro, magari in concomitanza del rilascio definitivo, Google introdurrà dei sistemi di controllo e moderazione su queste note, per evitare abusi o la diffusione di informazioni false o violazioni della privacy.

In sostanza, per il momento si tratta di un esperimento curioso che potrebbe arricchire l’esperienza di ricerca rendendola più social e partecipativa, ma come facilmente intuibile potrebbe comportare dei rischi sul piano della qualità delle informazioni e della loro affidabilità. Sarà interessante capire se Google deciderà di implementare questa feature in modo definitivo o se la abbandonerà per concentrarsi su altre aree di miglioramento della ricerca mobile.

Vi ricordiamo che la funzione Note è disponibile in Search Labs nell’App Google per Android e iOS, ma soltanto in lingua inglese negli Stati Uniti e nelle lingue inglese e Hindi in India. In attesa di capire quando potremo provare anche dalle nostre parti questa interessante novità — così da capirne e valutarne le possibili implicazioni, che abbiamo comunque provato a elencare poc’anzi —, potete scaricare la versione più recente dell’app Google per Android direttamente dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

