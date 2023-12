La sicurezza è senza dubbio sempre più importante in ambito tecnologico e Google è una delle aziende che prestano più attenzione a questo specifico aspetto, così come ci viene confermato dal team di sviluppatori di Google Chrome.

Il popolare browser del colosso di Mountain View, infatti, si arricchisce di alcune importanti nuove funzionalità che hanno come obiettivo quello di garantire agli utenti una navigazione sul Web sempre più sicura.

Le novità di Google Chrome per la sicurezza

Sui dispositivi desktop la funzionalità Safety Check verrà eseguita in modo automatico in background e gli utenti riceveranno un avviso proattivo nel caso in cui le password salvate in Google Chrome siano state compromesse oppure se una qualsiasi delle estensioni installate è potenzialmente dannosa, se non si sta usando la versione più recente del browser o se le autorizzazioni del sito richiedono la loro attenzione (questi avvisi verranno visualizzati nel menu a tre punti).

Inoltre, questo controllo della sicurezza sarà esteso per revocare le autorizzazioni dei siti (come l’accesso alla posizione o al microfono) che non vengono visitati da molto tempo e consentirà agli utenti di disabilitare facilmente le notifiche da siti che vengono visitati raramente.

Un’altra novità è quella relativa all’aggiunta di ulteriori dettagli sull’utilizzo della memoria delle varie schede quando si passa il mouse sopra di esse in modalità Risparmio memoria, inclusa la potenziale memoria salvata quando diventano inattive. Inoltre, gli sviluppatori hanno reso più semplice specificare i siti che dovrebbero rimanere sempre attivi.

Nel corso delle prossime settimane, infine, sui dispositivi desktop sarà implementata la possibilità per gli utenti di salvare gruppi di schede, in modo da potervi accedere su altri device e riprendere facilmente da dove si era lasciato.

E per l’inizio del prossimo anno gli sviluppatori di Google preannunciano altre importanti novità IA basate su Gemini.

