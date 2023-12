Superato il Natale, il periodo delle festività corre veloce, ma c’è ancora tempo a sufficienza per cogliere al volo l’ennesima promozione attivata da Amazon: il colosso dello shopping online ha deciso di puntare sulla classica strategia del passaparola, aggiungendo un doppio codice promozionale da 10 euro alla ricetta, così da renderla ancora più appetitosa.

“Invita un Amico su Amazon e Ricevi 10€”: info e condizioni

Su Amazon, le offerte non mancano mai, ma in questa sede parliamo di una promozione finalizzata ad incentivare l’utilizzo della piattaforma da parte di clienti nuovi oppure inattivi da parecchio tempo. L’iniziativa si svolge nell’ambito del Referral Program (programma di affiliazione) di Amazon e viene perfettamente riassunta attraverso lo slogan leggibile nell’immagine sottostante: “10€ per te e 10€ per un tuo amico se lo inviti su Amazon”.

Prima di farsi prendere da facili entusiasmi, è fondamentale premettere che non tutti i clienti Amazon sono compatibili con la promozione. I clienti idonei, inoltre, dovrebbero avere ricevuto via email il proprio codice Amazon da condividere nel contesto del suddetto Referral Program di Amazon. Lo stesso amico invitato deve soddisfare una condizione per poter essere considerato idoneo: deve non aver mai effettuato un acquisto su Amazon, oppure aver effettuato l’ultimo acquisto sulla piattaforma più di 12 mesi fa.

A questo punto, dopo aver effettuato il primo acquisto su Amazon (in assoluto o dopo un anno), l’amico invitato riceverà il codice promozionale da 10€ via email e potrà usarlo aggiungendolo manualmente ai propri metodi di pagamento. Si precisa che, ai fini dell’utilizzo del saldo promozionale, è previsto un importo minimo del successivo acquisto pari a 30 euro.

Quanto all’invitante, il credito promozionale di 10€ viene applicato direttamente all’account dopo le necessarie verifiche di idoneità di Amazon; l’accredito viene notificato via email, ma i tempi di attesa possono arrivare fino a 20 giorni.

Giunti a questo punto, è importante porre l’accento sul periodo di validità dell’offerta, pensata da Amazon per la stagione delle festività natalizie: gli amici invitati avranno tempo fino alle 23.59 del 7 gennaio 2024 per utilizzare il credito promozionale; i clienti invitanti, invece, potranno beneficiare dell’offerta dall’1 gennaio 2024 alle 23.59 del 14 gennaio 2024.

Per verificare se siete idonei ed eventualmente approfittare subito della promozione, vi lasciamo alla pagina dedicata:

10€ per te e 10€ per un tuo amico se lo inviti su Amazon

