Nuova iniziativa promozionale di Amazon, questa volta riguardante l’abbonamento Amazon Prime. I primi 7000 clienti idonei che attiveranno il piano annuale entro il 6 gennaio 2024 potranno ricevere codici promozionali per una cifra corrispondente a quella spesa. In sostanza i fortunati potranno ricevere coupon dal valore di 49,90 euro. Vediamo come funziona e come approfittarne.

Abbonamento Amazon Prime “rimborsato” se siete tra i fortunati

Come probabilmente saprete, l’abbonamento Amazon Prime consente di sfruttare diversi vantaggi: a fronte di un pagamento annuale di 49,90 euro i clienti possono usufruire non solo delle spedizioni gratuite e illimitate (con consegna anche in un giorno, con indirizzo compatibile), ma anche dell’accesso ai film e alle serie TV firmate Amazon Prime Video, alla musica di Prime Music (con un ampio catalogo di podcast senza pubblicità e la riproduzione casuale dei brani), agli ebook Prime Reading, alle offerte anticipate, allo spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photos e non solo.

Grazie alla promozione attiva in questi giorni, se non siete ancora abbonati Amazon Prime potete procedere con la sottoscrizione per provare a ottenere 49,90 euro di codici promozionali, corrispondenti in sostanza alla cifra spesa. Dopo l’iscrizione, se sarete tra i primi 7000 fortunati clienti idonei, riceverete un’e-mail o una notifica con i vari codici promozionali:

9 gennaio 2024: buono da 10 euro utilizzabile su una spesa minima di 30 euro

24 gennaio 2024: buono da 10 euro utilizzabile su una spesa minima di 30 euro

8 febbraio 2024: buono da 10 euro utilizzabile su una spesa minima di 30 euro

23 febbraio 2024: buono da 19,90 euro utilizzabile su una spesa minima di 60 euro

Se siete interessati potete verificare di risultare idonei al link qui in basso e procedere con l’attivazione di un abbonamento annuale Amazon Prime. Fateci sapere se siete riusciti ad aggiudicarvi gli sconti.

Come vi abbiamo mostrato qualche ora fa, potete ottenere un anno di abbonamento Amazon Prime anche attivando questa offerta telefonica.

