Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di Android Auto 11, versione ora disponibile non solo per gli utenti che hanno preso parte al programma beta ma anche per tutti gli altri.

Si chiude con un regalo da parte del colosso di Mountain View, pertanto, il 2023, anno che ha visto migliorare in modo sensibile la piattaforma di Google pensata per l’utilizzo mentre si è alla guida di un veicolo.

Arriva la versione 11 per gli utenti Android Auto

Dall’inizio del 2023 gli utenti Android Auto hanno ricevuto aggiornamenti costanti, a partire dalla nuova interfaccia Coolwalk e proseguendo con varie modifiche secondarie, oltre alla risoluzione di alcuni dei bug riscontrati.

In sostanza, pur non rientrando tra i prodotti di Google a cui l’azienda statunitense tiene maggiormente, Android Auto nel corso di quest’anno è stata senza dubbio una piattaforma piuttosto “coccolata” dal suo team di sviluppatori.

Come da tradizione, la versione 11 arriva senza un changelog ufficiale ma la nuova release della piattaforma dovrebbe portare con sé alcune importanti novità, incluso un aumento della versione di Android tra i requisiti minimi (al momento è sufficiente avere un dispositivo basato su Android 8.0 Oreo), del quale gli utenti saranno informati attraverso un apposito avviso.

Vi sono diverse funzionalità su cui gli sviluppatori stanno lavorando e che potrebbero essere implementate nel corso dei prossimi mesi, come il supporto per le icone personalizzate e la possibilità per gli utenti di avere una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda gli sfondi (inclusa la possibilità di sincronizzare quello impostato sullo smartphone).

Ad ogni modo, nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate scaricare le ultime versioni di Android Auto, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: