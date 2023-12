Il sistema di infotainment del colosso di Mountain View, Android Auto, sembra aver ricevuto una piccola modifica estetica per alcuni utenti, modifica legata agli smartphone di alcuni di essi; solitamente siamo abituati ad un’unica interfaccia grafica per il sistema in questione, uguale a prescindere dal dispositivo che viene accoppiato con l’auto.

Tuttavia negli ultimi tempi alcuni utenti hanno iniziato a notare dei piccoli cambiamenti, volti ad armonizzare maggiormente l’interfaccia di Android Auto con quella degli smartphone associati alla piattaforma; vediamo insieme di cosa si tratta.

Le icone di Android Auto iniziano ad uniformarsi all’estetica dell’interfaccia degli smartphone Samsung e non solo

Partiamo subito con il dire che non è chiaro al momento se la novità di cui parliamo oggi sia legata ad una particolare versione di Android Auto, la piattaforma di infotainment di Big G ha infatti raggiunto la versione 11 nel canale beta, ma quanto riporteremo di seguito è stato individuato da alcuni anche su versioni precedenti del canale stabile, segno di come con ogni probabilità si tratti di un’implementazione lato server.

Alcuni utenti hanno iniziato a riscontrare un cambiamento estetico per quel che riguarda le icone presenti nel sistema di infotainment, così come per le icone sulla barra di stato: solitamente le icone di Android Auto sono circolari, in perfetto stile Pixel ma, associando uno smartphone Galaxy all’auto, queste cambiano forma, adeguandosi ai canoni estetici della One UI di Samsung.

Come potete notare dalle immagini qui sotto, le icone non solo prendono ora la classica forma di quelle degli smartphone Galaxy, ma alcune cambiano addirittura completamente come per il Telefono, le Impostazioni e i Messaggi; a cambiare sono anche le icone di stato della rete cellulare e della batteria, trasformate anch’esse in perfetto stile Galaxy.

Se per quel che concerne le icone di stato la nuova estetica vale solo per gli smartphone del colosso coreano, non si può dire altrettanto dello stile generale delle icone presenti nel menù delle app, collegando per esempio uno smartphone OPPO la classica forma squadrata delle icone della ColorOS verrà utilizzata anche per le icone in Android Auto e lo stesso dovrebbe accadere per la maggior parte dei dispositivi dei vari produttori in circolazione.

Come anticipato, non è chiaro al momento quanto sia diffusa questa novità, ma ciò che è evidente è lo sforzo di Google per tentare di uniformare visivamente l’esperienza d’uso della propria piattaforma di infotainment con quella dello smartphone degli utenti, garantendo una sorta di continuità estetica tra i diversi dispositivi.

