Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program: la beta dell’app per Android è così giunta alla versione 2.24.1.6. Se vi state chiedendo quali novità siano contenute in questa nuova versione, ebbene sappiate che alcuni beta tester — incluso chi vi scrive — hanno iniziato a vedere una nuova interfaccia grafica dedicata per i contenuti dei canali condivisi negli aggiornamenti di stato.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.24.1.6

Lanciati a livello globale lo scorso mese di settembre, i canali sono ormai parte integrante dell’esperienza d’uso di WhatsApp, che si sta dando parecchio da fare per perfezionarne il funzionamento e per renderli più appetibili per gli utenti. Se l’ultima nuova aggiunta era consistita negli album automatici, questa volta parliamo di una novità che vede i canali strettamente intrecciati agli aggiornamenti di stato.

Dopo aver facilitato le risposte agli aggiornamenti di stato, infatti, il team di sviluppo del servizio di messaggistica ha escogitato una nuova grafica dedicata volta a favorire l’interazione coi contenuti dei canali condivisi nello stato. La novità ha iniziato a fare capolino dopo l’installazione dell’aggiornamento 2.24.1.6 di WhatsApp Beta, di cui vi avevamo già parlato ieri in quanto risolutivo di un fastidioso bug precedentemente riscontrato. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, WhatsApp ha introdotto un layout apposito per i contenuti dei canali condivisi come aggiornamenti di stato; ciò li rende più facili da individuare e consente di riconoscere e visitare rapidamente il canale di provenienza: infatti, un tap sul contenuto condiviso fa comparire il collegamento rapido “Visualizza canale”. Questo si aggiunge alla voce “Mostra canale” già inserita nel sottotitolo dell’aggiornamento di stato.

Siete utenti di WhatsApp Beta, avete installato l’aggiornamento più recente e siete curiosi di scoprire se la novità in discorso sia già disponibile anche per voi? Niente di più facile: aprite WhatsApp, spostatevi nel tab “Aggiornamenti”, aprite uno dei canali che seguite e scegliete un contenuto da condividere; a questo punto, inoltrate il contenuto scelto e, nella schermata “Inoltra a…”, selezionate “Stato”. A questo punto, andate a visualizzare l’aggiornamento di stato appena condiviso per verificare che la grafica sia quella mostrata nello screenshot che vedete qui sopra.

Questa novità di WhatsApp, perfettamente in linea coi trend più recenti in fatto di design — la somiglianza con i post di Instagram condivisi nelle Storie è evidente e innegabile —, è una sorta di manifesto della volontà del colosso della messaggistica istantanea di rendere i canali sempre più centrali nella propria esperienza d’uso.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui scriviamo, la novità descritta è in roll out soltanto nel ramo beta del servizio, dunque tutti gli utenti della versione stabile dovranno pazientare ancora un po’.

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante:

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori informazioni sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

