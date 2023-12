WhatsApp continua a lavorare al miglioramento della propria applicazione attraverso la distribuzione di nuovi aggiornamenti tramite il programma Google Play Beta. L’ultima versione beta 2.23.26.17 per Android introduce alcune interessanti novità, tra cui spicca la futura possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato direttamente su Facebook e Instagram.

La condivisione degli stati di WhatsApp su Instagram sarà presto realtà

Questa nuova funzionalità consentirà agli utenti WhatsApp di aumentare la visibilità dei propri contenuti pubblicati come stato, raggiungendo potenzialmente un pubblico più ampio su Instagram o, per i più nostalgici, su Facebook. Dopo aver pubblicato un nuovo aggiornamento di stato su WhatsApp, verrà mostrato un pratico pulsante che suggerisce la condivisione anche su Instagram. La scelta di abilitare questa opzione dovrebbe rimanere comunque facoltativa e la sua disattivazione dovrebbe essere inserita all’interno delle impostazioni dell’app.

L’integrazione di WhatsApp con Facebook e Instagram permetterà quindi di estendere la diffusione dei propri stati ad un bacino di utenti più vasto, massimizzando l’engagement degli aggiornamenti online di pagine e semplici utenti. È importante sottolineare che la visibilità dell’aggiornamento di stato su Instagram sarà limitata al pubblico scelto dall’utente tramite le impostazioni sulla privacy dell’app. In altre parole, solo i follower selezionati su Instagram potranno visualizzare lo stato condiviso.

L’unificazione di alcune funzioni chiave su piattaforme diverse può rivelarsi una mossa vincente, poiché sfrutta la forza dell’ecosistema Meta per offrire agli utenti strumenti più completi ed integrati per comunicare e interagire con il proprio pubblico, sia per lavoro sia per divertimento.

Restano comunque da chiarire alcuni aspetti legati alla nuova funzionalità. Ad esempio, non è ancora noto se verranno applicati dei limiti al numero di stati condividibili su Instagram nell’arco di un determinato periodo di tempo, così come al momento non è ancora del tutto chiara la gestione delle eventuali interazioni degli utenti Instagram con gli stati pubblicati simultaneamente su più piattaforme.

È del tutto lecito chiedersi, infatti, se i like e i commenti delle storie condivise saranno visibili anche all’interno dell’app WhatsApp. Trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, quindi non ancora disponibile al grande pubblico, è molto probabile che si tratti di una prima, acerba versione; non è da escludere, infatti, che in futuro possa essere sviluppato un sistema che implementi tale funzione. Per avere risposte definitive su questi aspetti bisognerà attendere ulteriori informazioni da parte di WhatsApp.

Come anticipato in precedenza, la nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nell’ultimo aggiornamento beta, tuttavia versioni più mature, prodromo di un rilascio definitivo in versione stabile, saranno rilasciate nel corso dei prossimi giorni o, tuttalpiù, delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui scriviamo, la novità descritta non è ancora disponibile al grande pubblico, dunque tutti gli utenti della versione beta dovranno pazientare ancora un po’. Una volta rilasciata ufficialmente in fase beta ai beta tester del servizio, che avranno la possibilità di provare in anteprima le novità e fornire feedback al team di sviluppatori, questa nuova funzione verrà estesa anche al ramo stabile dell’app, ma è lecito aspettarsi che ci vorrà ancora un po’ di tempo affinché ciò avvenga.

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante:

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Meno chance per gli utenti iOS, che — se non già iscritti al programma beta — possono rivolgersi unicamente a questo link. Per maggiori informazioni sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

