Non ci sono solo le Offerte di Natale di Xiaomi se volete portarvi a casa un nuovo smartphone Android del marchio. Su Amazon potete trovare in queste ore in promozione due validi dispositivi, usciti ormai da un po’ ma proposti a prezzi davvero intriganti: stiamo parlando di Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, in forte sconto sul sito.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X in offerta su Amazon in tempo per Natale

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X non sono esattamente due prodotti usciti nelle ultime settimane, ma con i prezzi a cui vengono proposti attualmente su Amazon possono risultare tuttora particolarmente interessanti. Del resto a livello hardware non hanno niente da invidiare a tanti altri modelli usciti più di recente e piazzati sulla fascia media.

I due smartphone hanno debuttato in Italia nello stesso periodo, e si distinguono soprattutto nel cuore. Xiaomi 12 mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (in questa versione in offerta), e un display OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. A livello fotografico offre quattro sensori: sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (Sony IMX766), sensore ultra-grandangolare da 13 MP e sensore da 5 MP dedicato allo zoom ottico (2x) e alle macro, mentre frontalmente c’è un sensore da 32 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. A bordo anche connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C, così come una batteria da 4500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W e ricarica wireless da 50 W (qui la scheda tecnica completa di Xiaomi 12).

Xiaomi 12X si distingue principalmente per la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 870, affiancato in questo caso da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Lo schermo è sostanzialmente lo stesso pannello OLED da 6,28 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, e anche il comparto fotografico e la capacità della batteria non cambiano (qui la scheda tecnica completa di Xiaomi 12X). L’utilizzo di un diverso chipset ha permesso di contenere maggiormente il prezzo, che infatti era di 100 euro più basso rispetto a quello del fratello qui sopra. Entrambi gli smartphone dispongono della MIUI 14, ma nei prossimi mesi dovrebbero ricevere HyperOS, la nuova personalizzazione del sistema operativo Android che debutta con Android 14.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X sono stati lanciati al prezzo di partenza di rispettivamente 799 euro e 699 euro, ma in questo momento potete acquistarli in offerta a tempo su Amazon a cifre ben più contenute, in linea con una “normale” fascia media. Xiaomi 12 è disponibile a 419,90 euro nella colorazione Blue da 8-128 GB, Xiaomi 12X a 359,99 euro nella versione Grey da 8-256 GB: in entrambi i casi potreste godere della consegna prima di Natale (se siete abbonati Amazon Prime avviene in un giorno). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per eventuali indecisioni potete consultare le nostre recensioni.

Acquista Xiaomi 12 in offerta

Acquista Xiaomi 12X in offerta

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12 e Xiaomi 12X