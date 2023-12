Natale è ormai dietro l’angolo, e sul sito ufficiale Xiaomi è possibile sfruttare le Offerte di Natale su tantissimi prodotti del marchio: gli sconti toccano come spesso capita non solo smartphone e tablet Android, ma anche altri prodotti dell’ecosistema, spaziando tra dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti su mi.com.

Sconti Android e non solo tra le Offerte di Natale di Xiaomi

Le Offerte di Natale di Xiaomi sono disponibili fino alle 9:59 del 29 dicembre 2023 (o fino a esaurimento scorte) e consentono di risparmiare su tantissimi prodotti del marchio attraverso sconti ed extra sconti direttamente nel carrello. Oltre ai normali ribassi, Xiaomi propone infatti uno sconto extra di 10 euro su una spesa di almeno 129 euro, di 15 euro su una spesa di almeno 199 euro e di 25 euro su una spesa di almeno 299 euro (esclusi POCO C65 e Redmi 13C).

Se state cercando un nuovo smartphone o tablet Android e volete risparmiare, potete approfittare di una delle seguenti offerte:

Se invece state cercando altro, tra le Offerte di Natale sul sito ufficiale Xiaomi potete trovare smart TV e prodotti per la smart home dell’ecosistema:

Con alcuni prodotti potete anche approfittare di bundle speciali:

aggiungendo 9,99 euro potete avere Mi Smart Scale 2

aggiungendo 12,99 euro potete avere Redmi Power Bank da 10.000 mAh

aggiungendo 19,99 euro potete avere Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock

aggiungendo 19,99 euro potete avere Redmi Smart Band 2

aggiungendo 24,99 euro potete avere Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5″

aggiungendo 29,99 euro potete avere Redmi Watch 3 Active

Questi erano solo alcuni degli sconti a disposizione su mi.com con le Offerte di Natale Xiaomi. Se volete scoprire tutte le proposte a disposizione sul sito potete seguire il link qui in basso. Per non perdervi le migliori occasioni del momento, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

Tutte le Offerte di Natale Xiaomi

