Iliad annuncia l’ampliamento dei propri servizi e presenta quest’oggi nuove opzioni internazionali per Stati Uniti e Canada. Da oggi gli utenti che lo desiderano possono attivare un pacchetto dati dedicato, senza limitazioni per quanto riguarda le offerte mobili compatibili: vediamo come funziona e quanto costa.

Dovete andare negli Stati Uniti o in Canada? C’è la nuova opzione Iliad

Iliad lancia un nuovo pacchetto dati pensato per chi si deve recare negli Stati Uniti o in Canada, giusto in tempo per le festività natalizie ed eventuali vacanze all’estero. Sul sito era già possibile acquistare pacchetti di giga per altri Paesi europei (da aggiungere a quelli già compresi nell’offerta con il roaming) o nello specifico per la Svizzera, ma da oggi è disponibile anche “5 GB in USA e Canada”.

L’opzione risulta attivabile dall’Area Personale o nel punto vendita più vicino da tutti gli utenti Iliad con un’offerta mobile attiva e consente di disporre di 5 giga per un mese da utilizzare negli Stati Uniti e in Canada al costo di 4,99 euro. Può essere attivata una sola volta nel corso del mese e non prevede il rinnovo automatico: dopo un mese dalla data di attivazione, si disattiva da sola. Nel caso dobbiate recarvi nei suddetti Paesi, vale la pena ricordarvi che per gli utenti Android con Iliad le chiamate risultano temporaneamente sospese a causa della dismissione della rete 3G da parte degli operatori americani. Nessun problema invece per gli utenti iPhone con servizio VoLTE attivo.

Se siete interessati a passare a Iliad, proprio qualche giorno fa l’operatore ha rilanciato l’offerta FLASH 180, attivabile entro le 10:00 del 28 dicembre 2023 con minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 180 giga di Internet 4G/5G al costo di 9,99 euro al mese. Per ulteriori dettagli sulla nuova opzione dedicata al traffico dati per Stati Uniti e Canada o per procedere all’attivazione, potete seguire il link qui in basso. Per tutte le altre offerte visitate direttamente il sito dell’operatore.

Attiva 5 GB in USA e Canada

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere