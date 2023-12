In occasione delle festività natalizie, Optima Italia lancia una nuova promozione: chiunque attiverà l’offerta Super Mobile Smart potrà avere in regalo 12 mesi di abbonamento Amazon Prime. Vediamo che fare per ottenere l’omaggio e in cosa consiste la proposta Optima.

Optima Mobile regala l’abbonamento Amazon Prime con Super Mobile Smart

In questi giorni di avvicinamento al Natale, sono diverse le iniziative promozionali proposte da negozi online, operatori telefonici e non solo. Tra queste abbiamo anche un’occasione interessante per chi sta valutando un cambio operatore. Optima Mobile mette a disposizione una delle sue offerte più popolari con un generoso omaggio: un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime, che include non solo spedizioni gratuite e illimitate per gli acquisti Amazon, ma anche film e serie TV di Prime Video, la musica di Prime Music e i tanti altri vantaggi proposti dal servizio (qui per tutti i dettagli).

L’offerta Super Mobile Smart di Optima Mobile prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga a 4,95 euro al mese. Chi attiverà quest’ultima con portabilità del numero entro il 24 dicembre 2023 da e-commerce o digital sales, avrà in regalo un abbonamento Amazon Prime di 12 mesi, perfetto per coprire tutto il 2024. In più, il costo della SIM è dimezzato (9,90 euro anziché 19,90 euro) e la spedizione della SIM è gratuita. Il suddetto abbonamento viene offerto attraverso un codice promozionale, da attivare entro 3 mesi dalla sua ricezione.

Vi ricordiamo che l’operatore virtuale si appoggia alla rete 4G di Vodafone, con una velocità massima di 60 Mbps. La proposta è valida per la portabilità da qualsiasi operatore. Per ulteriori dettagli o per procedere all’attivazione tramite il sito ufficiale potete seguire questo link.

